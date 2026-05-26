Mai mult de jumătate din statele UE cer continuarea politicii de coeziune și PAC

Mai mult de jumătate din statele UE cer continuarea politicii de coeziune...

178526– 26052026 – Președintele Nicușor Dan a anunțat că România a inițiat, alături de Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Spania și Ungaria, Declarația comună a statelor din grupul Prietenii Coeziunii privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, un demers prin care semnatarii cer ca viitorul buget european să continue finanțarea unor politici fundamentale pentru proiectul european: politica de coeziune și politica agricolă comună.

”Aceste linii strategice sunt deja afectate de propunerile de reducere a finanțărilor, deși bugetul total propus al Uniunii este în creștere.

Sunt instrumentele prin care Uniunea susține investițiile care contează direct pentru oameni: infrastructură, agricultură, dezvoltarea comunităților, locuri de muncă și reducerea diferențelor dintre statele membre.

Solicităm ca alocările pentru aceste politici în viitorul buget să fie mai mari. Pentru România, fondurile europene rămân esențiale pentru modernizare și dezvoltare.

În același timp, Europa trebuie să răspundă noilor provocări legate de securitate, energie și competitivitate economică.

De aceea, susținem un buget european ambițios și echilibrat, care să răspundă atât noilor priorități, cât și politicilor care s-au dovedit de succes și care sunt esențiale pentru coeziune și prosperitate.

În privința competitivității, suntem de acord că resursele trebuie să aibă la bază un principiu al excelenței, dar acesta trebuie pus în practică astfel încât să genereze o îmbunătățire reală a competitivității economice în toată Uniunea, inclusiv la nivelul IMM-urilor.

România este pregătită să contribuie constructiv la viitoarea arhitectură bugetară a UE, care trebuie să fie echilibrată și să asigure dezvoltarea tuturor statelor membre, recunoscând atât provocările și obiectivele comune, cât și particularitățile fiecăruia dintre ele.

Mulțumesc tuturor liderilor europeni care susțin această inițiativă și cred, la fel ca România, că solidaritatea și coeziunea trebuie să rămână valori fundamentale ale Uniunii Europene”, a anunțat președintele României.

Declarația va fi prezentată formal astăzi în cadrul CAG.