Mai puțini alegători

178373 – 07052026 – Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că înm data de 30 aprilie, în Registrul electoralfigurau 19.026.518, cu 2295 mai puțini față luna anterioară.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent UAT-urilor:

20.390 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, iar pentru 165 de persoane s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 80 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în luna aprilie este 17.713, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, pe baza comunicării Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP).

Datele importate de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP) relevă că au intrat în evidențe 467 de alegători noi.

Din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, 17.974.239 au domiciliul sau reședința în țară, iar 1.052.279 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS