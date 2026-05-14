Memorandum de Înțelegere în domeniul apărării semnat la BSDA 2026 între România și Republica Coreea

178438 – 14052026 – Ceremonia de semnare a Memorandumului de Înțelegere dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării Naționale din Coreea privind servicii mutuale de asigurare guvernamentală a calității, s-a desfășurat joi, 14 mai, în cadrul Black Sea Defense and Aerospace (BSDA) 2026.

Memorandumul a fost semnat de general-maior dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente din MApN, și Shin Sang Bum, președintele Agenției de Apărare pentru Tehnologie și Calitate (DTaQ), din cadrul Administrației Programului de Achiziții în Apărare (DAPA), aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale din Republica Coreea.

Prin semnarea acestui Memorandum de înțelegere este reglementată furnizarea serviciilor mutuale de asigurare guvernamentală a calității între DTaQ din MApN al Republicii Coreea și MApN din România, ca suport pentru achiziția de produse și servicii pentru apărare.