Ministerul Finanțelor lansează aplicația „iBon”, destinată verificării bonurilor fiscale  

178450 – 16052026 – Ministerul Finanțelor și ANAF lansează „iBon”, o aplicație gratuită pentru telefonul mobil care le va permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal a fost emis corect. Aplicația va fi disponibilă în magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store începând cu data de 18.05.2026.

Aplicația „iBon” va permite utilizatorilor să verifice dacă un bon fiscal a fost emis în mod corect, prin fotografierea bonului, și preluarea automată a datelor astfel scanate în aplicație iar ulterior verificarea acestora cu baza de date.

Versiunea 1.0 a aplicației „iBon” va fi disponibilă pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare IOS și Android și va putea fi descărcată din magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store. Totodată, pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea dedicată proiectelor de digitalizare derulate la nivelul agenției, vor fi publicate instrucțiunile de utilizare a aplicației, pentru sprijinirea utilizatorilor în parcurgerea pașilor necesari verificării bonurilor fiscale.

Principalele funcționalități disponibile în versiunea 1 a aplicației „iBon” sunt:

Scanarea bonurilor fiscale care au un ID înscris;

Încărcarea de fotografii ale bonurilor fiscale operate direct din aplicația iBon;

Introducerea manuală a datelor bonurilor fiscale pentru bonurile greu lizibile;

Transmiterea de sesizări către ANAF: utilizatorii vor avea posibilitatea sa selecteze urmatoarele subiecte: “Nu am putut plati cu cardul”, “Nu am putut identifica pe bon elementele minimale necesare interogarii manuale”, “Nu am primit bon fiscal”.

Aplicația „iBon” nu își propune să încurajeze formularea de sesizări pentru care există mecanisme dedicate la nivelul portalului ANAF, ci să ofere cetățenilor un instrument de informare și verificare facil, cu scopul promovării conformării voluntare și a unui comportament fiscal corect.

În situațiile în care, prin intermediul aplicației, sunt transmise sesizări privind aspecte cu potențial risc fiscal, acestea sunt analizate, iar resursele necesare verificărilor specifice sunt prioritizate în vederea prevenirii, descoperirii și combaterii fraudelor și evaziunii fiscale.

Prin lansarea aplicației „iBon”, Ministerul Finanțelor și ANAF continuă procesul de modernizare a serviciilor electronice puse la dispoziția contribuabililor și cetățenilor. Dezvoltarea aplicației este parte din demersurile de digitalizare a serviciilor fiscale și de creștere a transparenței fiscale și își propune să încurajeze conformarea voluntară, să prevină evaziunea fiscală și să îmbunătățească nivelul de încredere între administrația fiscală, contribuabili și consumatori.

Având în vedere faptul că aplicația se va afla în perioada de lansare inițială, utilizatorii pot să trimită feedback atât pentru îmbunătățirea funcționalităților, cât și pentru corectarea erorilor care pot apărea în această etapă, utilizând formularul de contact – secțiunea IT, disponibil pe site-ul www.anaf.ro.

Ulterior, în faza a doua de dezvoltare a aplicației, programată pentru semestrul al II-lea al acestui an, utilizatorii vor beneficia și de un sistem de bonusare pentru bonurile scanate/verificate și pentru sesizările transmise prin aplicație