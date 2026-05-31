Ministerul Mediului :„Digitalizarea procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului”

178564 – 31052026 – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a atras peste 118 milioane de euro din finanțări externe în ultimele 10 luni, mai mult decât în întreg intervalul 2021 – iunie 2025, perioadă în care au fost accesate 77 de milioane de euro,

„Din prima zi de mandat am spus clar că fondurile externe sunt o prioritate pentru noi. Grija față de țară se măsoară prin rezultate concrete și prin capacitatea de a transforma oportunitățile de finanțare în investiții reale pentru oameni și comunități. Această evoluție arată că, atunci când există prioritizare, rigoare administrativă și asumare, fondurile externe pot fi transformate rapid în proiecte concrete pentru România”, a declarat Diana Buzoianu, ministra interimară a mediului, apelor și pădurilor.

Cea mai importantă finanțare atrasă în această perioadă este Programul RO-Tranziție Verde, cu o valoare de peste 98 de milioane de euro. Programul, finanțat din fondurile SEE, susține investiții pentru protecția mediului, adaptarea la schimbările climatice și dezvoltarea sustenabilă a comunităților din România.

„Acest program include prima (și singura, în prezent) oportunitate reală de finanțare pentru orașele din România care au făcut pași concreți în reducerea amprentei de carbon și care sunt așteptate să vină cu proiecte inovatoare în acest domeniu. Aproape jumătate din fondurile programului RO-Tranziție Verde vor merge către orașele României care pot să demonstreze că neutralitatea climatică nu este un concept abstract, ci un obiectiv care contribuie la o calitate crescută a vieții locuitorilor, un aer mai curat, un stil de viață mai sănătos”, a explicat Elena Tudose, secretar de stat în MMAP.

O altă direcție importantă este digitalizarea administrației de mediu. Prin proiectul „Digitalizarea procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului”, finanțat din POCIDIF, Ministerul Mediului a accesat peste 15,6 milioane de euro pentru modernizarea și simplificarea proceselor administrative din domeniul protecției mediului. Proiectul urmărește introducerea unor soluții digitale eficiente și transparente, care să reducă birocrația, să crească predictibilitatea pentru beneficiari și să îmbunătățească modul în care instituțiile publice gestionează procedurile de reglementare.

În domeniul biodiversității, MMAP a atras finanțări pentru proiecte care consolidează capacitatea României de monitorizare, raportare și intervenție în raport cu obligațiile europene de mediu. Printre acestea se numără proiectul „Consolidarea sistemului național de management al speciilor alogene invazive din România, în conformitate cu cerințele UE”, în valoare de peste 8,2 milioane de euro, finanțat din PDD, prin care este întărită capacitatea de prevenire, monitorizare și control al speciilor invazive care afectează biodiversitatea și ecosistemele naturale.

Tot în zona de biodiversitate, Ministerul Mediului a accesat peste 9,5 milioane de euro din PDD pentru proiectul privind completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate. Proiectul va sprijini România să colecteze date mai bune, să fundamenteze decizii publice pe informații actualizate și să își îndeplinească obligațiile europene privind conservarea naturii.

De asemenea, Ministerul Mediului pregătește, cu finanțare europeană, elaborarea Planului Național de Restaurare pentru Natură, proiect în valoare de peste 3 milioane de euro finanțat din POAT. Acesta este un instrument esențial pentru planificarea măsurilor de refacere a ecosistemelor degradate și pentru stabilirea intervențiilor necesare în acord cu obiectivele europene privind biodiversitatea.

„Prin accelerarea accesării fondurilor externe deblocăm proiecte strategice și transformăm investițiile în măsuri concrete pentru protecția mediului, pentru comunități și pentru o economie mai sănătoasă. România are nevoie de instrumente reale, de planificare coerentă și de proiecte care răspund direct provocărilor de mediu și schimbărilor climatice. Obiectivul nostru este să folosim fiecare oportunitate de finanțare pentru rezultate vizibile în teren”, a mai subliniat ministra Diana Buzoianu.