Ministerul Muncii adoptă Carta Albă a Tinerilor din Mediul Rural

178497 – 22052026 – Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a semnat ordinul de ministru prin care este adoptată Carta Albă a Tinerilor din Mediul Rural – un document strategic realizat împreună cu tineri din întreaga țară, care aduce în atenție nevoile reale, provocările și aspirațiile tinerilor care trăiesc în comunitățile rurale.

Documentul stabilește direcțiile pentru îmbunătățirea vieții tinerilor din mediul rural și pentru crearea unor comunități mai prietenoase, mai conectate și mai deschise către viitor.

Carta pune accent pe problemele semnalate chiar de tineri:

creșterea accesului tinerilor la educație și formare profesională;

transport sigur și predictibil pentru elevii navetiști;

acces la activități culturale și sportive;

sprijin pentru participarea tinerilor la deciziile care îi privesc;

acces la servicii medicale și sprijin pentru sănătatea mintală;

sprijinirea inițiativei și antreprenoriatului în mediul rural;

creșterea accesului la servicii sociale, culturale și medicale.

Documentul atrage atenția și asupra unor realități dificile cu care se confruntă mulți tineri din mediul rural: abandonul școlar, lipsa perspectivelor profesionale, sărăcia, izolarea, accesul limitat la servicii medicale și lipsa spațiilor dedicate dezvoltării personale și comunitare.

Carta Albă a Tinerilor din Mediul Rural este o inițiativă a Guvernanței programului European Youth Village (Asociația pentru Dezvoltare Activă și Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile), alături de Consiliul Tineretului din România, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Consiliul Național al Elevilor și Fundația Județeană pentru Tineret Timiș. Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului „European Youth Village”, implementat de Asociația pentru Dezvoltare Activă și Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile, în parteneriat cu Primăria Comunei Aroneanu din județul Iași și Asociația de Interes Comunitar Aroneanu.