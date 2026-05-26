Miniștrii de externe din UE discută despre viitorul buget european și rapoartele de țară privind statul de drept

178520– 26052026 – La Bruxelles are loc reuniunea Consiliului Afaceri Generale (CAG), unde România este reprezentată de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, și de secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu.

Ordinea de zi a reuniunii include o dezbatere politică pe tema Cadrului Financiar Multianual 2028-2034, cu accent pe modalitatea în care viitorul buget european va putea contribui la integrarea Pieței Unice. Ulterior, miniștrii și secretarii de stat pentru afaceri europene ai statelor membre UE vor avea un schimb de opinii în pregătirea reuniunii Consiliului European din 18-19 iunie 2026, vor dezbate stadiul relațiilor UE cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și vor avea o nouă rundă de dialog pe marginea rapoartelor de țară privind statul de drept.

În marja CAG, este prevăzut un mic dejun de lucru cu accent pe „Raportul de prognoză strategică” pe anul 2026 al Comisiei Europene, ca punct de plecare al unei discuții privind viitorul UE într-o lume în schimbare.

Anterior reuniunii CAG, România va prezida o nouă reuniune de coordonare a statelor membre din Grupul de Prieteni ai Coeziunii pe tema viitorului buget european 2028-2034.