Ministrul Economiei – mai mult de jumătate din banii din SAFE vor rămâne în România. Bani ar putea fi alocați chiar și pentru învățământul dual

Ministrul Economiei – mai mult de jumătate din banii din SAFE vor...

178456 – 18052026 – Peste jumătate din banii din SAFE vor rămâne în România, fiind o infuzie de capital mult mai ieftină decât oricare alta, a declarat duminică, la Digi 24, ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău.

”Peste jumătate din sumă cu siguranță va rămâne direct în România. (…) Sunt foarte confortabil să spun astăzi că dacă ne uităm în ansamblu pe proiectul SAFE, peste 50% din producție va fi efectiv în România în mod direct. Adică, jumătate din acești bani clar sunt investiți direct pe teritoriul românesc”, a spus Darău.

Întrebat de ce nu vor rămâne în țară toți banii alocați României prin programul SAFE, ministrul a spus că ”nu putem produce astăzi sau nici măcar în patru ani și jumătate ani totul în România pentru că, după 35 de ani de nedezvoltare a industriei de apărare, nu avem unele capacități”.

El a menționat, în context, că fondurile care vor proveni din SAFE vor fi folosite și în anumite proiecte privind învățământul dual, crearea de locuri noi de muncă specializate, de formare a angajaților, de transferuri de tehnologie și de transfer de licențe.

”Ne-am imaginat o traiectorie realistă, astfel încât în 2030 să avem domeniul apărării reindustrializat în România”, a subliniat ministrul Economiei.

Potrivit acestuia, la nivel de experți în zona de apărare și la nivelul Direcției Industriei Naționale de Apărare din minister, s-a analizat cât anume pe fiecare componentă se poate realiza în România, Darău precizând că în contractele încheiate, dar și în documentele aprobate de CSAT și de Comisiile parlamentare de apărare, s-a prevăzut că România nu este ”o țară de asamblare”.

”Sunt convins că SAFE, pe orizontală, va genera bunăstare și cerere pentru tot mai multe industrii, poate automotive, de exemplu, care va însemna noi locuri de muncă, noile tehnologizări și impact pe termen lung”, a explicat ministrul.

El consideră că, prin SAFE, sunt șanse mari să fie luate în calcul mai multe parteneriate cu companii de stat, care să fie salvate de la insolvență sau să fie retehnologizate și dezvoltate pe noi tehnologii.

Acesta a subliniat că SAFE reprezintă ”o infuzie de capital mult mai ieftin decât orice fel de altă infuzie de capital”, având în vedere dobânda de 3%, cei 10 ani perioadă de grație și cei 45 de ani – perioadă de rambursare.

Prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor anunțate de Comisia Europeană pentru statele membre, România va împrumuta 16,68 miliarde de euro pentru finanțarea înzestrării Armatei României. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie. Participarea la programul SAFE are trei componente: apărare, bugetară și de infrastructură. Instrumentul SAFE este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi cu dobândă redusă, pentru care 19 state membre, inclusiv România, și-au au exprimat interesul.