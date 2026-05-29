MNIR devine pentru o zi, Muzeul Copiilor

178559 – 29052026 – Pe 30 mai 2026 Muzeul Național de Istorie a României va fi pentru o zi Muzeul Național al Copiilor pentru a sărbători în avans, 1 iunie – Ziua Internațională a Copilului.

Accesul în muzeu va fi gratuit, sâmbătă, 30 mai, pentru toți copiii cu vârsta de până la 18 ani.

Cu această ocazie MNIR oferă copiilor vizitatori, trei tururi ghidate la care participarea este, de asemenea, gratuită, în expozițiile „Tezaur Istoric” (la ora 10:00 și la ora 14:00) și „Copia Columnei lui Traian” (la ora 12:00).

Fiecare tur va fi urmat de un atelier în care copiii vor colora planșe cu bunurile de patrimoniu din cele două expoziții și vor asculta istoriile lor. De asemenea, cei dornici se pot îmbrăca și fotografia cu replici după vestimentația războinicilor ­­­­­­­­­­­­­­­­­­daci și romani.