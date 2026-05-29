178558 – 29052026 –Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație vineri, 29 mai 2026, emisiunea de mărci poștale uzuale dedicată unei tematici care reflectă tradiția în arta populară cu titlul Motive florale și zoomorfe în arta populară românească compusă din nouă mărci poștale și un plic „prima zi”.

Motivele florale și zoomorfe reprezintă un univers simbolic profund în arta populară românească, oglindind legătura sacră a omului cu natura. Aceste simboluri stilizate împodobesc costumele populare, ceramica, țesăturile, mobilierul, ouăle încondeiate, icoanele pe sticlă și obiectele din lemn fiecare formă transmițând o poveste sau o credință străveche.

Motivele florale sunt printre cele mai răspândite în arta populară românească. Ele simbolizează frumusețea, viața, fertilitatea și renașterea naturii.

Animalele sunt adesea stilizate, nu desenate realist. Artiștii populari simplifică liniile și repetă forme geometrice pentru a crea modele decorative armonioase.

În cultura tradițională românească, ornamentele nu aveau doar rol estetic. Se credea că ele protejează purtătorul sau casa, aduc noroc și fertilitate, păstrează legătura cu strămoșii și cu natura.

De aceea, multe modele se transmiteau din generație în generație și erau specifice anumitor regiuni.

Arta populară românească păstrează astfel o adevărată „limbă a simbolurilor”, în care fiecare floare sau animal are o semnificație aparte.

Pe timbrul cu valoarea nominală 3,50 Lei este ilustrată Cahlă – Bistrița, Transilvania cu detaliu ornamental reprezentând un motiv zoomorf stilizat, redat prin figura unui cerb surprins în mișcare.

Pe timbrul cu valoarea nominală 5,50 Lei este redat un Ou – Oboga, jud.Olt, Oltenia.

Oul încondeiat provine din zona Oboga și este decorat cu motiv avimorf stilizat, reprezentat prin figura cocoșului.

Pe timbrul cu valoarea nominală 6,50 Lei este ilustrată o Farfurie – Viștea, Brașov, Transilvania, care are un detaliu ornamental, alcătuit din motive fitomorfe stilizate, dispuse sub forma unui buchet floral compus din trei flori și frunze, înscris într-un cerc.

Timbrul cu valoarea nominală 9 Lei este redat un Covor – Galați, Moldova, cu un detaliu ornamental, alcătuit din motive antropomorfe, zoomorfe și fitomorfe stilizate, reprezentate prin figura unui personaj masculin călare pe cal și motivul arborelui, redat sub forma bradului.

Timbrul cu valoarea nominală 10 Lei ilustrează un Ulcior de nuntă – Oboga, jud. Olt, Oltenia, de formă avimorfă, reprezentând o găină stilizată înconjurată de pui. Ansamblul este dispus pe un suport circular de tip colac, susținut de stâlpișori. Decorul penajului este sugerat prin motive stilizate și reliefate, integrate armonios în compoziția ornamentală.

Pe timbrul cu valoarea nominală 16 Lei este redat un detaliu ornamental dintr-un Ștergar – Teleorman, Muntenia.

Acesta este compus din motive fitomorfe și avimorfe stilizate, reprezentate prin ramuri înfrunzite, boboci de floare și un păun redat frontal, într-o compoziție simetrică.

Pe timbrul cu valoarea nominală 21 Lei este redat un detaliu ornamental dintr-un Covor – Moldova, compus din motive zoomorfe, avimorfe, insectoforme și geometrice, organizate într-o compoziție simetrică. Decorul include reprezentări stilizate de cai, păsări și fluturi, dispuse ritmic în registre ornamentale și încadrate de linii în zig-zag.

Timbrul cu valoarea nominală 27 Lei ilustrează un Ulcior de nuntă – Oboga, jud. Olt, Oltenia, cu formă avimorfă, reprezentând o barză stilizată, încadrată de trei pui. Ansamblul este dispus pe un suport alcătuit din două cercuri (colaci) unite prin patru stâlpișori. Decorul penajului este sugerat prin motive semicirculare unite, iar picioarele și suportul sunt ornamentate cu linii ondulate policrome. Inscripție: OBOGA O.G.F. C-tin.

Pe timbrul cu valoarea nominală 32 Lei este ilustrat un detaliu ornamental dintr-un Covor – Muntenia, alcătuit din motive fitomorfe și avimorfe stilizate, dispuse într-o compoziție decorativă simetrică. Ornamentația include o ghirlandă vegetală, reprezentări de păsări și pomi înfloriți redați în ghiveci.

Emisiunea este disponibilă de vineri, 29 Mai a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/