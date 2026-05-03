Noi reguli pentru clasificarea hotelurilor, restaurantelor și pensiunilor din România

178346 – 03052026 – Ministrul Irineu Darău atrage atenția că actualele criterii sunt aceleași folosite din anii ’90 și că este nevoie de unele adaptate standardelor moderne, ca, de exemplu, măsuri de siguranță verificate, dotări pentru eficiență energetică, stații de încărcare pentru mașini electrice, sisteme clare de gestionare a riscurilor la situații de urgență, cerințe clare de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități.

„Punem, în sfârșit, în transparență noi criterii de clasificare a unităților de cazare adaptate standardelor moderne din turism. Ce schimbăm concret:

Măsuri de siguranță verificate, dotări pentru eficiență energetică și facilități moderne, inclusiv stații de încărcare pentru mașini electrice și sisteme clare de gestionare a riscurilor la situații de urgență;

Reducem birocrația, operatorii economici din turism nu mai trebuie să depună certificatul ONRC- Oficiul Național al Registrului Comerțului, la dosarul de clasificare pentru a dovedi că firma este înregistrată și are activitățile autorizate, aceste informații fiind verificate direct de instituțiile statului în registrele oficiale, cu condiția ca datele să fie corecte și actualizate;

Protejăm turiștii, firmele care renunță la certificatul de clasificare trebuie să declare că nu mai au rezervări deja plătite și neonorate, pentru a preveni situațiile în care turiștii achită în avans și rămân fără servicii;

Digitalizăm informațiile, unitățile turistice nu mai sunt obligate să tipărească materiale pentru turiști, acestea pot fi oferite și în format digital prin coduri QR, aplicații sau pe site, astfel încât turiștii să le acceseze direct de pe telefon, iar operatorii să le poată actualiza rapid, fără costuri de tipărire;

Prezență online va fi obligatorie, fiecare unitate de cazare trebuie să beneficieze de un e-mail oficial și o pagină web cu informații de bază actualizate;

Termen extins pentru remedierea deficiențelor minore, în urma controalelor efectuate de autoritățile competente în turism, dacă sunt constatate probleme minore (de exemplu, lipsa unor informații sau neconcordanțe care nu afectează siguranța sau serviciile de bază), operatorii au la dispoziție 15 zile lucrătoare, în loc de 7, pentru a le remedia, înainte de aplicarea unor sancțiuni;

Acces mai flexibil la brevetul de turism, inclusiv pentru absolvenți cu experiență de conducere și o limbă străină certificată; astfel nu mai este nevoie ca persoanele care vor să profeseze în domeniul turismului să aibă studii de specialitate în domeniu;

Cerințe clare de accesibilitate, deoarece toți oamenii trebuie să beneficieze de servicii de calitate în turism, unitățile de cazare vor trebui să asigure rampe de acces și un număr minim de camere pentru persoanele cu dizabilități”, anunță ministrul Irineu Darău

Proiectul este supus dezbaterii publice e site-ul ministeruleconomiei.gov.ro.