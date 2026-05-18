Noi tarife pentru rovinietă de la 1 iulie, calculate în funcţie de clasa de emisii poluante (proiect)

Noi tarife pentru rovinietă de la 1 iulie, calculate în funcţie de...

178455 – 18052026 – Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a pus în dezbatere un proiect de Ordin privind aprobarea categoriilor de vehicule şi nivelul rovinietei care se va aplica începând cu 1 iulie şi care va ţine cont de norma EURO.

“Rovinieta se stabileşte şi se aplică în funcţie de: categoria vehiculului; clasa de emisii poluante (EURO); durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare. Valoarea rovinietei se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români şi străini”, se menţionează în proiect.

Autoturisme și vehicule de transport persoane cu maximum 9 locuri

Electrice și EURO VI:

1 zi – 22 lei | 10 zile – 30 lei | 30 zile – 48 lei | 60 zile – 76 lei | 1 an – 254 lei

EURO V-IV:

1 zi – 26 lei | 10 zile – 35 lei | 30 zile – 55 lei | 60 zile – 87 lei | 1 an – 292 lei

EURO III-0:

1 zi – 29 lei | 10 zile – 39 lei | 30 zile – 62 lei | 60 zile – 99 lei | 1 an – 330 lei

Vehicule de transport marfă cu masa de maximum 3,5 tone

1 zi: 52–67 lei

10 zile: 69–90 lei

30 zile: 110–143 lei

60 zile: 173–225 lei

1 an: 579–753 lei

Vehicule de transport persoane cu peste 9 locuri și maximum 23 de locuri

1 zi: 173–225 lei

1 an: 1.931–2.510 lei

Vehicule de transport persoane cu peste 23 de locuri

1 zi: 306–397 lei

1 an: 3.400–4.420 lei

Cuantumul rovinietei, stabilit în lei, se va actualiza anual, până la 31 decembrie, în funcţie de indicele preţurilor de consum (IPC) comunicat de către Institutul Naţional de Statistică, după o formulă stabilită de minister.

Valoarea rovinietei actualizată anual se va aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.