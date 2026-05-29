Nouă țări, o singură poveste

178556 – 29052026 – Ministerul Economiei a organizat la Palatul Parlamentului conferința internațională „Routes Connecting People”, eveniment care a marcat încheierea proiectului „Mystical Danube – Green and Mystical Danube Storytelling Route – Transnational valorisation of natural and intangible cultural heritage for socio-economic development of rural areas in the Danube region”.

Principalul rezultat al proiectului îl reprezintă dezvoltarea și extinderea rutei „Green and Mystical Danube Storytelling Route”, un traseu transnațional care traversează nouă state din regiunea Dunării – România, Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia, Bosnia și Herțegovina, Slovacia, Ungaria și Muntenegru – și pune în valoare patrimoniul natural și cultural imaterial al regiunii, prin promovarea zonelor rurale și mai puțin vizitate.

Municipiul Călărași a devenit prima destinație din România inclusă în ruta „Green and Mystical Danube Storytelling Route”. În Portul Turistic Călărași, Ministerul Economiei a amenajat un punct de contact destinat promovării inițiativei și conectării turiștilor cu tradițiile, poveștile și legendele regiunii Dunării. Pentru a facilita explorarea traseului, proiectul a inclus și dezvoltarea unei aplicații mobile, precum și a unei platforme web cu informații despre obiectivele turistice, patrimoniul natural și cultural și serviciile disponibile de-a lungul rutei.

Parteneriatul transnațional a avut ca rezultat și elaborarea unei strategii comune de valorificare a patrimoniului cultural și natural din regiunea Dunării, completată de un set de propuneri de politici publice pentru turism durabil și de un plan de acțiune dedicat dezvoltării de produse și servicii turistice.