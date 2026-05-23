Oana Țoiu, la Forumul GLOBSEC 2026 de la Praga

178505– 23052026 – Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, participă, în perioada 22-23 mai 2026, la Praga (Cehia), la cea de-a 21-a ediție a Forumului GLOBSEC, una dintre cele mai influente platforme europene de dezbatere pe teme de securitate, apărare și ordine internațională.

Ediția din acest an se desfășoară sub patronajul Președintelui Republicii Cehe, Petr Pavel, și reunește peste 1.800 de participanți din aproape 80 de state, printre care se numără șefi de stat și de guvern, miniștri, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai industriei de apărare și ai mediului academic.

Tema centrală a forumului din acest an este „Transformarea sistemică globală”.

În cadrul evenimentului, ministrul Oana Țoiu va participa, în calitate de vorbitor, la trei sesiuni: o sesiune dedicată extinderii Uniunii Europene, o sesiune cu tema „Victorie pentru Ucraina, Europa și restul lumii: care sunt elementele esențiale?” (sesiune moderată de Shaun Walker, alături de miniștrii afacerilor externe ai Estoniei, Lituaniei și Luxemburgului) și o sesiune cu ușile închise, organizată în parteneriat cu Gulf Research Centre, cu tema „Războiul cu Iranul și parteneriatul strategic UE – CCG: lecții și angajament orientat spre acțiune”, alături de Secretarul General al Consiliului de Cooperare al Golfului, E.S. Jasem Mohamed Al Budaiwi, și de Dr. Abdulaziz Sager, președintele Gulf Research Centre.

Participarea României la Forumul GLOBSEC se înscrie în efortul constant al diplomației române de a promova prioritățile strategice ale țării noastre: securitatea Flancului Estic și a Mării Negre, extinderea Uniunii Europene, consolidarea apărării europene și aprofundarea parteneriatelor cu state și regiuni din afara spațiului euro-atlantic.

În marja forumului, ministrul Oana Țoiu va avea o serie de întrevederi bilaterale cu omologi și cu alți participanți la eveniment.