Oana Țoiu: Spațiul Inițiativei Central Europene, cu 160 de milioane de cetățeni și un PIB combinat de 5.000 de miliarde de euro, este regiunea unde vedem potențialul de creştere, România asigurând Preşedinția

178509– 24052026 – Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat în perioada 22-23 mai 2026, la Praga, la cea de-a 21-a ediție a Forumului GLOBSEC.

Evenimentul reprezintă una dintre cele mai importante platforme de dezbatere la nivel european dedicate temelor de securitate și apărare.

Forumul se desfășoară sub patronajul Președintelui Cehiei, Petr Pavel, și reunește mii de participanți din aproape 80 de state, printre care se numără șefi de stat și de guvern, miniștri, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai industriei de apărare și ai mediului academic.

Tema centrală a forumului din acest an a fost „Transformarea sistemică globală”.

În cadrul evenimentului, ministrul Oana Țoiu a intervenit ca vorbitor principal în cadrul a două sesiuni strategice și o dezbatere găzduită de Politico Europe.

O sesiune dedicată extinderii Uniunii Europene și perspectivelor de integrare, în cadrul căreia ministrul român al afacerilor externe a evidențiat importanța cooperării regionale în contextul în care România deține Președinția-în-Exercițiu a Inițiativei Central Europene (ICE) pentru anul 2026. Ministrul Oana Țoiu a subliniat că forța acestei cooperări rezidă în capacitatea comunităților și a cetățenilor de a se conecta, indicând totodată potențialul economic remarcabil al celor 160 de milioane de cetățeni din spațiul ICE. De asemenea, aceasta a punctat că PIB-ul combinat al regiunii, de aproximativ 5 mii de miliarde de euro, reprezintă un fundament solid pentru dezvoltarea unui spațiu economic mult mai dinamic.

O a doua sesiune la care a participat ministrul român al afacerilor externe a fost dedicată securității şi paşilor pentru pace în Ucraina. Au mai participat miniștrii afacerilor externe ai Estoniei, Lituaniei și Luxemburgului şi adjunctul secretarului Consiliului Național de Securitate al Ucrainei. În cadrul acestei sesiuni ministrul Oana Țoiu a subliniat legătura dintre securitate și extinderea conectivității dinspre România prin proiecte de infrastructură care trebuie să fie prioritare pentru finanțarea europeană.

Discuțiile au mai vizat obținerea unei păci juste și sustenabile, asigurarea libertății de navigație și a dezvoltării economice în Marea Neagră, rolul strategic al României în acest sens și participarea la reconstrucție.

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a participat la micul dejun de lucru privind viitorul Europei şi a avut o sesiune dedicată de dezbateri Politico Speakeasy Globsec 2026 găzduită de publicația Politico Europe, dedicată ministerialei NATO şi relației transatlantice.