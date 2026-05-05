Patronatele din turism dau vina pe autorități că au ratat startul sezonului estival

Patronatele din turism dau vina pe autorități că au ratat startul sezonului...

178353 – 05052026 – Federația Patronatelor din Turismul Românesc – FPTR acuză că deschiderea sezonului estival din acest an a fost afectată grav de lipsa de coordonare, de întârzierea deciziilor administrative și de incapacitatea autorităților centrale și locale de a asigura condiții decente pentru turiști și operatorii economici.

În ciuda acestor blocaje, au fost pregătite peste 82 de structuri de primire turistică, cu 19.800 de locuri de cazare și circa 40.000 de locuri în unitățile de alimentație publică.

Din datele estimate, în structurile cu funcțiuni de cazare clasificate, au fost cazați aproximativ 17.500 de turiști, fără a include turiștii cazați în apartamente, camere sau alte structuri neclasificate.

Membrii FPTR considera că, dacă sezonul estival 2026 ar fi început ordonat, România ar fi câștigat mai mult decât din orice campanie de promovare.

Biroul Executiv al FPTR consideră că responsabilitatea pentru ratarea deschiderii sezonului estival în condiții decente aparține atât administrației publice locale, cât și Ministerului Mediului și autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului.

În ultimele 6 luni, Federația a cerut autorităților competente măsuri urgente, clare și aplicabile, nu declarații publice fără efect. Inclusiv la întâlnirea de lucru din data de 01.05.2026, desfășurată pe litoral, au fost înaintate ministrului Irineu Darău 4 propuneri concrete, care pot fi soluționate de actualul executiv, indiferent de rezultatul moțiunii de cenzură și care ar permite, într-un timp relativ scurt, rezolvarea unora dintre problemele grave care blochează prestarea unor servicii turistice la nivelul așteptărilor turiștilor pentru litoral.

Printre altele, Federația propune modificarea autorizării beach-barurilor și reorganizarea Direcției Generale Turism prin înființarea unui department de analiză, propuneri de modificare și completare a a legislației aplicabile în domeniu.