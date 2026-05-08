Pe componenta de Sănătate din PNRR stăm binișor

178386 – 08052026 – Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a prezentat într-o conferință de presă stadiul implementării investițiilor din PNRR și principalele măsuri pe care intenționează să le promoveze în perioada următoare, accentul fiind pus pe absorbția fondurilor europene, monitorizarea investițiilor majore și eficientizarea sistemului de efectuare a plăților.

Potrivit ministrului, bugetul total al investițiilor finanțate prin componentele Sănătate și Transformare digitală din PNRR este de 7,23 miliarde de lei, iar plățile eligibile efectuate până în prezent însumează 4,75 miliarde lei, ceea ce reprezintă un grad de absorbție de aproximativ 66%. Sunt 1.842 de contracte în finanțare.

Mai multe investiții majore în spitale sunt în grafic și pot fi finalizate până la termenul-limită al programului – modernizarea Spitalului Clinic de Urgență „Agrippa Ionescu” (75%), extinderea Spitalului Clinic de Urgență Județean Bistrița-Năsăud (92%), noua clinică de neurochirurgie din Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj (96%), pavilion de medicină operațională politraumă din Craiova (98,5%) și pavilion de medicină operațională politraumă din Sibiu (83%_.

Proiectele de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București și Institutul de Boli Cardiovasculare ”Târgu Mureș” respectă, de asemenea, graficul de execuție.

În schimb, proiectul noului spital din Constanța nu poate fi finalizat până la termenul PNRR, motiv pentru care Ministerul Sănătății caută soluții de continuare a finanțării din alte fonduri europene.

Cseke Attila a anunțat că, înaintea renegocierii finale cu Comisia Europeană, Ministerul Sănătății va propune adaptarea unor indicatori pentru a evita penalizările – reducerea țintei privind digitalizarea spitalelor de la 200 la minimum 100 de spitale finanțate prin PNRR(grant) și finanțarea altor 50 prin împrumut, transferarea altor proiecte pe componenta de împrumut (loan), creșterea numărului de centre comunitare integrate finanțate de la 54 la 79 și eliminarea unor componente de dotare blocate de contestații în procedurile de achiziții publice.

De asemenea, proiectul privind achiziția a 12 ambulanțe de terapie intensivă neonatală va fi scos din PNRR și finanțat din alte surse.

Proiectul privind digitalizarea a 60 de instituții de sănătate publică nu prezintă riscuri de implementare.

Ministrul a anunțat introducerea unui sistem de transparență privind plățile efectuate prin PNRR, care vor fi publicate săptămânal și a cerut accelerarea plăților pentru facturile existente.

În ceea ce privește reforma sistemului medical, Cseke Attila a anunțat că va propune și susține introducerea unui mecanism pilot de salarizare pe criterii de performanță pentru medici. Sistemul ar permite acordarea unor venituri suplimentare între 30% și 100% din salariul de bază pentru medicii care obțin rezultate deosebite sau desfășoară activitate suplimentară.

Cseke Attila a atras atenția că statutul de ministru interimar limitează promovarea unor politici publice noi, inclusiv în domenii importante precum clasificarea spitalelor, concediile medicale sau programul național de îngrijiri paliative și din această cauză și-a exprimat speranța pentru urgentarea rezolvării situației politice existente.