Percheziții  în comuna Sintești, județul Ilfov

178517– 25052026 – La data de 25 mai a.c., efective din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov și ai Grupării de Jandarmi Mobile Ploiești, precum și reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu, au desfășurat astăzi, o acțiune în localitatea Sintești, județul Ilfov, precum și la adresele a 5 centre REMAT, pe linia verificării legalității deținerii și comercializării deșeurilor.

Acțiunea a avut ca scop efectuarea unor controale complexe privind desfășurarea operațiunilor cu deșeuri, respectiv colectarea, reciclarea, depozitarea, transportul și valorificarea acestora, precum și verificarea respectării cadrului legal incident.

Totodată, la nivelul celor 5 centre de colectare au fost efectuate verificări privind proveniența, evidențierea în documente și trasabilitatea deșeurilor metalice, precum și respectarea obligațiilor legale de către operatorii economici din domeniu.

În cadrul activităților desfășurate, la unul dintre centre au fost identificate 24 de autovehicule ce ar fi conținut cantități de materiale neferoase, urmând ca reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu, împreună cu polițiștii ilfoveni, să efectueze verificări pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Până în prezent, au fost legitimate 494 de persoane și au fost controlate 334 de autovehicule. De asemenea, au fost constatate 2 infracțiuni prevăzute de O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și au fost aplicate 57 de sancțiuni contravenționale, dintre care 9 la O.U.G. nr. 92/2021 și 48 la O.U.G. nr. 195/2002.

Totodată, au fost confiscate cantități de 5 m³ de deșeuri și 100 kg de deșeuri, iar valoarea totală a sancțiunilor aplicate se ridică la 70.000 de lei. În cadrul acțiunii au fost indisponibilizate 12 autovehicule.

La activitățile parcurse în cursul zilei de astăzi au participat 50 de polițiști ilfoveni, 50 de jandarmi ilfoveni și 65 de reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu.