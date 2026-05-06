PNL, pe urmele USR. Deocamdată, oficial, nu mai vrea la guvernare

178368 – 06052026 – USR și PNL (în această ordine) au fost singurele partide care s-au poziționat categoric după votarea moțiunii de cenzură prin care Guvernul Bolojan a fost demis. PSD, UDMR și minoritățile naționale, care până recent au asigurat majoritatea parlamentară, nu au ieșit cu declarații și poziționări publice, așteptând consultările informale de la Cotroceni, respectând astfel îndemnul, la calm, al președintelui Nicușor Dan.

Cascada de declarații a început imediat după moțiune, cu o postare a lui Vlad Gheorghe, consilier personal al premierului, prin care anunța o nouă construcție politică – ”Alianța Reformistă condusă de Ilie Bolojan”.

Postarea a fost făcută înaintea declarației președintelui Nicușor Dan prin care a îndemnat la calm și a anunțat că va chema la consultări informale partidele, pentru a forma un nou guvern.

La scurt timp, USR a anunțat din nou că nu va mai guverna cu PSD și că se va situa, alături de PNL, în opoziție, urmând să îl invite pe președintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuție despre ”pașii următori”. USR, la fel ca și fostul său membru Vlad Gheorghe, militează pentru o construcție de dreapta, reformistă, care să combată PSD și AUR. Aceasta ar urma să îl aibă în frunte pe Ilie Bolojan.

Președintele formațiunii, Dominic Fritz, a vorbit, ca de obicei, de responsabilitate, claritate morală și loialitate ”față de proiectul reformist în România”.

După cinci ore de ședință, PNL a ieșit cu o nouă rezoluție prin care se poziționează, deocamdată, în opoziție. Decizia a fost citită de prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, în absența celorlalți trei prim-vicepreședinți, a mai multor vicepreședinți și a mai multor lideri de filiale.

Cei care nu au vrut să participe la discursul lui Ciucu sunt cei care au cerut o repoziționare a partidului față de PSD și luarea unei decizii cu o largă consultare a partidului, având în vedere că după cum susținea europarlamentarul Rareș Bogdan, cei 1.100 de primari ai PNL ar trebui să își spună părerea cu privire la continuarea guvernării.

Decizia Biroului Politic al PNL, structurată în patru puncte, arată că partidul va fi în opoziție, dar că va susține proiectele de țară legate de înzestrarea Armatei și atragerea fondurilor europene. Rezoluția cere ca PSD să își asume guvernarea, în condițiile în care este cel care a generat criza politică. PSD a redistribuit doar o postare a PES, care îndeamnă la echilibru social, protejarea locurilor de muncă, asigurarea finanțării europene și abordarea costului vieții”.

Poziția PES poate indica o delimitare mai clară stânga – dreapta la nivel European, în contextual actual.

La ședința PNL a participat și ministrul Dragoș Pâslaru (REPER), care a anunțat intenția de a se înscrie în PNL, el aparținând familiei europene Renew.

După cum se știe, PNL, cel mai vechi partid din România și din Europa, este afiliat PPE, familia europeană de centru-dreapta, iar USR – la Renew, familia europeană liberal-progresistă.