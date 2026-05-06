Poliția Locală a Capitalei – mai mulți directori generali adjuncți, dar mai puțini șefi

178362 – 06052026 – Poliția Locală a Capitalei se reorganizează prin reducerea numărului total de posturi de la 514 la 384, după ce Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a adoptat, în ședința de marți, un proiect de hotărâre în acest sens.

Numărul funcțiilor publice de conducere va fi redus de la 47 la 26.

Hotărârea stipulează crearea a două noi posturi de director general adjunct, ajungându-se la un total de trei. În acest sens, este invocată necesitatea coordonării distincte a segmentului de ordine publică și circulație față de cel de inspecție și control, precum și față de cel administrativ.

Noua organizare include: Direcția Siguranță și Ordine Publică, Direcția Inspecție și Control, Direcția Dispecerat Operativ Integrat și Direcția Economică.

Inițiativa urmărește reducerea cheltuielilor bugetare și eficientizarea serviciilor publice, se arată în referatul de aprobare.

”Se reduc astfel 130 de posturi provenite în mare măsură din comasarea serviciilor suport, (…) calitatea serviciilor oferite populației neavând de suferit”, se susține în document.