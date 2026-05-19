Povestea lui Yermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenki / Operațiunea ”Midas”

178467 – 19052026 – Pe 11 mai, lui Andri Yermak i s-a înmânat o notificare de punere sub suspiciune, iar pe 14 mai, o instanță l-a plasat în arest preventiv. Până foarte recent, fostul șef al Biroului Președintelui Ucrainei era descris de mulți drept „adevăratul” președinte al țării, o figură care deținea un drept de veto neoficial asupra tuturor problemelor importante din stat. Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) consideră că fostul șef de cabinet al președintelui a fost implicat în spălarea de bani. Cazul a luat naștere din Operațiunea „Midas” – o anchetă privind delapidarea pe scară largă din sectorul energetic care, pe parcursul a șase luni, s-a transformat în cel mai mare caz anticorupție din istoria țării. Printre suspecți se numără miniștri, vicepreședinți de guvern și aliați ai lui Zelenski care erau odată considerați de neatins. Figurile-cheie din cazul „Midas” se ascund încă în Israel, dar anchetatorii anticorupție au reușit să demonstreze că pot ajunge la oricine.

”În Ucraina continuă audierile în instanță în cazul lui Andriy Yermak, fostul șef al Biroului Președintelui Ucrainei. În seara zilei de 11 mai, agențiile anticorupție din Kiev l-au notificat pe Yermak că este suspectat de spălare de bani. Acest lucru a avut loc la șase luni după ce au fost efectuate percheziții la domiciliul său, în cadrul uneia dintre cele mai mediatizate anchete din istoria țării – Operațiunea „Midas”, care vizează deturnarea de fonduri în sectorul energetic.

Omul de afaceri Tymur Mindich, un colaborator personal apropiat de multă vreme al lui Zelenski, a fost, de asemenea, implicat, alături de mai mulți foști miniștri din diferite guverne ucrainene. Instanța a dispus arestarea preventivă a lui Yermak pentru două luni, cu posibilitatea eliberării pe cauțiune stabilită la 140 de milioane de grivne (aproximativ 3,2 milioane de dolari). Fostul șef al Biroului Prezidențial a declarat că nu dispune de o astfel de sumă de bani și că avocații săi vor căuta fondurile „la prieteni și cunoștințe”.

Dynasty: detalii cheie ale cazului Yermak

A fost descoperit un grup organizat care l-ar fi inclus pe fostul șef al Biroului Prezidențial, susține Parchetul Specializat Anticorupție din Ucraina (SAPO). Conform acuzațiilor, aceste persoane au fost implicate în spălarea a 460 de milioane de grivne (8,9 milioane de euro) prin finanțarea construcției complexului de vile de elită „Dynasty” din afara Kievului.

Membrii schemei ar fi convenit să construiască patru reședințe private pentru uz personal și o reședință comună – cu zonă de spa, piscină, sală de sport – a declarat Biroul Național Anticorupție (NABU). Costul estimat de construcție al unei singure reședințe era de aproximativ 2 milioane de dolari. Potrivit agențiilor anticorupție, una dintre case îi aparținea lui Yermak.

Potrivit anchetatorilor, construcția a fost finanțată folosind fonduri obținute ilegal, canalizate prin entități controlate, cooperative și companii considerate a fi entități fictive. O parte din bani a fost camuflată, iar adevărații proprietari ai imobilelor au fost ascunși.

În cadrul unei audieri de la începutul acestei săptămâni, s-a aflat că Yermak a consultat o ghicitoare în legătură cu numirile în funcții guvernamentale. Ea figura în agenda sa de contacte sub numele de „Veronika Feng Shui Office” și era puțin probabil să fi avut acces oficial la informații guvernamentale. Yermak i-a trimis datele de naștere ale candidaților și i-a cerut sfatul. Veronika, între timp, l-ar fi întors împotriva NABU și SAPO.

Potrivit anchetatorilor, pe 24 decembrie 2025, în timpul unei percheziții la șoferul lui Yermak, un contact salvat sub numele de „Andriy 2025” (probabil Yermak) i-a trimis Veronicăi mesajul: „Klymenko, Kryvonos”.

Veronika a răspuns că atacurile împotriva lui se intensificau și l-a îndemnat să dea dovadă de hotărâre și să ia măsuri active de contracarare: „Situația este de așa natură încât fie acționezi, fie te prind”.

Yermak neagă orice implicare în schema „Dynasty”. Răspunzând la întrebările jurnaliștilor după ce i s-au înmânat notificările de suspiciune, el a spus că deține „doar un apartament și o mașină”. El susține că agențiile de aplicare a legii au fost supuse unei „presiuni publice fără precedent” care cerea ca acuzațiile să fie aduse împotriva lui. „Ancheta trebuie să rămână independentă de declarațiile politice, campaniile media sau orice alte forme de influență”, a scris fostul șef al Biroului Prezidențial pe Telegram.

Agențiile anticorupție din Ucraina au vorbit, de asemenea, despre presiuni – de data aceasta asupra potențialilor martori implicați în cazul „Dynasty”. Potrivit directorului NABU, Semen Kryvonos, anchetatorii examinează posibila implicare a ofițerilor din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) în presupusul complot de influență.

Pe lângă fostul șef al Biroului Prezidențial, alți șase presupuși membri ai grupului organizat au primit, de asemenea, notificări de suspiciune pe 12 mai: omul de afaceri Tymur Mindich, fostul viceprim-ministru ucrainean Oleksiy Chernyshov (pe care anchetatorii îl descriu ca fiind organizatorul schemei), precum și patru persoane care ar fi subordonate fostului viceprim-ministru. Toți sunt acuzați de deturnare de fonduri pe scară largă și spălarea veniturilor provenite din activități infracționale. NABU a negat existența oricăror dovezi privind implicarea personală a lui Volodimir Zelenski în acest caz.

Oleksiy Chernyshov, pe care înregistrările NABU îl numesc „Che Guevara”, a fost acuzat oficial încă din noiembrie de abuz în serviciu și de obținerea de beneficii ilegale.

Instanța l-a plasat în arest preventiv, deși ulterior a fost eliberat din arestul preventiv după ce a plătit cauțiunea. Potrivit anchetatorilor, în iunie 2020, „Che Guevara” l-a adus pe un anume „Carlson” — presupusul Mindich menționat anterior — în proiectul de construcție a complexului „Dynasty”. Omul de afaceri însuși a părăsit Ucraina cu doar câteva ore înainte de începerea perchezițiilor.

În timpul anchetei „Midas”, detectivii au stabilit că una dintre conversațiile dintre suspecți se referea la construirea unui complex de locuințe cooperative în afara Kievului. Pe fondul protestelor publice legate de acest caz, pe 28 noiembrie 2025, Yermak a fost nevoit să-și depună demisia.

Conform relatărilor Ukrainska Pravda, Yermak nu a crezut până în ultimul moment că va fi demis. Potrivit publicației, când i s-a cerut să scrie o scrisoare de demisie, acesta ar fi ținut o tiradă de jumătate de oră în fața președintelui ucrainean, una „plină de insulte, reproșuri și acuzații”.

Comentând decizia de remaniere a cabinetului său, Zelenski a spus: „Vreau să nu existe nicio îndoială cu privire la Ucraina”. După demiterea sa, Yermak a promis că se va duce pe front, deși nu a ajuns niciodată în rândurile Forțelor Armate. În schimb, s-a întâlnit cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei (NSDC), Rustem Umerov, care are statut de martor în cazul „Midas”, precum și cu ambasadorul Ucrainei în Israel, Yevhen Korniychuk. Mindich locuiește în prezent în Israel.

Mulți se așteptau ca acuzațiile să fie formulate imediat după demisia lui Yermak, iar mass-media relata că NABU le pregătea deja. Dar procesul s-a prelungit.

The Insider a întrebat SAPO de ce acuzațiile au fost formulate abia acum, iar purtătoarea de cuvânt Olha Postoliuk a explicat că Yermak a fost notificat oficial cu privire la suspiciunile referitoare la activitățile sale imediat ce au fost adunate suficiente probe: „În acest moment, au fost colectate suficiente probe pentru a-l notifica pe individul în cauză că este suspectat.”

Potrivit avocatului lui Yermak, Ihor Fomin, dosarul cazului constă din 16 volume cu o medie de 250 de pagini fiecare. NABU insistă că întârzierea nu a avut nicio legătură cu vreo presiune asupra biroului.

Atunci când s-au pregătit să-l notifice oficial pe Yermak că este suspect, agențiile anticorupție au încercat să calculeze cât mai atent fiecare scenariu posibil. „Au acționat deliberat astfel încât cazul să nu se prăbușească nici măcar în etapa audierilor pentru eliberarea pe cauțiune”, spune Ihor Reiterovych, șeful programelor politice și juridice la Centrul Ucrainean pentru Dezvoltare Socială. Reiterovych este de acord că presiunea externă nu a jucat niciun rol și că NABU și SAPO au demonstrat deja că „pentru ei nu contează ce funcție a deținut sau deține o persoană”. De asemenea, el nu consideră că presiunea internațională a avut un rol semnificativ în cazul Yermak: dacă altceva decât faptele și legea a influențat ancheta, spune el, aceasta a fost cererea publică.

Cine a fost prins în operațiunea „Midas”

Detectivii care lucrau la „Midas” și-au început ancheta în vara anului 2024, deși operațiunea în sine a devenit publică abia în toamna anului 2025. În acea perioadă, NABU a colectat peste 1.000 de ore de conversații înregistrate care implicau participanții la schemă și a efectuat zeci de percheziții.

Potrivit anchetatorilor, Tymur Mindich a organizat o schemă de delapidare la scară largă în sectorul energetic. Asociații săi de încredere ar fi sustras 10-15% din valoarea contractelor atribuite de Energoatom – cel mai mare producător de energie electrică din Ucraina și operatorul tuturor centralelor nucleare active din țară.

Șase persoane au fost inițial acuzate: fostul consilier al Ministerului Energiei, Ihor Myroniuk („Rocket”), fostul director de securitate al Energoatom, Dmytro Basov („Tenor”), precum și patru angajați ai așa-numitei „spălătorii de bani”, presupuși responsabili de ascunderea traseului banilor – omul de afaceri Oleksandr Tsukerman („Sugarman”), Ihor Fursenko („Ryoshik”), Lesya Ustymenko („Lesya, finanțatoarea din Kiev a fraților”) și Liudmyla Zorina („Electronic”). Ulterior, cazul s-a extins pentru a-l include pe Herman Halushchenko („Sigismund”), un fost ministru al Energiei care, la momentul arestării sale, conducea Ministerul Justiției din Ucraina.

Halushchenko a fost reținut în timp ce încerca să treacă granița și a fost acuzat de crearea unei organizații criminale și de „spălarea de active obținute ilegal”. Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina a dispus arestarea sa, cu posibilitatea eliberării pe cauțiune.

Potrivit anchetatorilor, grupul a primit peste 112 milioane de dolari în numerar din scheme din sectorul energetic, după ce aceștia ar fi fost spălați prin criptomonede și un fond offshore gestionat de membrii familiei lui Halushchenko. Înregistrările NABU relevă că, în timp ce conducea Ministerul Energiei (2021-2025), Halushchenko dorea să-și părăsească postul și să „plece undeva ca ambasador”.

Fostul ministru și-a explicat relația cu Tymur Mindich spunând pur și simplu că copiii lor au fost în aceeași clasă la școală. „De atunci, am păstrat legătura, dar nu aș spune că eram prieteni apropiați… Ultima dată când am vorbit și l-am văzut pe Mindich a fost în vara anului 2025, într-un apartament de pe strada Hrushevsky. A fost doar o întâlnire personală. Am vorbit despre diverse lucruri, nu s-a discutat nimic special, nicio problemă”, a spus el, adăugând că la întâlnire a fost prezent și Oleksandr Tsukerman.

Halushchenko neagă toate acuzațiile aduse împotriva sa. El rămâne în arest preventiv, la fel ca și Ihor Myroniuk. S-a încercat plata cauțiunii pentru acesta din urmă, dar serviciul de monitorizare financiară al Ucrainei a blocat fondurile pe baza suspiciunii că proveneau din surse ilegale.

Alți patru suspecți au fost eliberați pe cauțiune, printre care „Tenorul” – Dmytro Basov de la Energoatom, pe care anchetatorii îl consideră unul dintre participanții cheie la presupusa „spălătorie de bani” – și presupusul contabil al „spălătoriei de bani”, Ihor Fursenko.

Cu toate acestea, figurile principale ale operațiunii „Midas” – oamenii de afaceri Oleksandr Tsukerman și Tymur Mindich – au părăsit Ucraina înainte de începerea perchezițiilor și au rămas în Israel de atunci. Aceștia au fost incluși pe lista persoanelor căutate în noiembrie și arestați în lipsă în decembrie. Tsukerman a declarat că „se va întoarce cu plăcere în Ucraina când va veni momentul”. Inutil să spunem că nu a făcut acest lucru.

Mindich a comentat public scandalul pentru prima dată la sfârșitul lunii decembrie, când jurnaliștii de la Ukrainska Pravda au reușit să-l găsească în Israel. Omul de afaceri a spus că crede că a fost transformat într-un „țap ispășitor” și că este acuzat de „un milion de lucruri” despre care nu știe nimic. Cu toate acestea, el nu a putut să respingă acuzațiile aduse de NABU și SAPO.

Scurgerea de informații „Midas”: este posibil ca personalități de vârf să fi știut despre anchetă

La sfârșitul lunii aprilie, Ukrainska Pravda a început să publice transcrieri ale conversațiilor interceptate în care erau implicați suspecții din acest caz – așa-numitele „înregistrări Mindich”. Înregistrările au fost realizate de NABU și SAPO în apartamentul din Kiev al omului de afaceri Tymur Mindich și au fost adăugate la dosarul penal. Peste zece volume de materiale au fost deja trimise în Israel ca parte a unei cereri de extrădare a lui Mindich și Tsukerman.

După cum s-a dovedit, înalții oficiali vorbesc între ei în limba rusă și se adresează unul altuia folosind porecle sau prenume. Înregistrările menționează „Vova”, „Andriy”, „Lyosha”, „Oleg” și „Surgeon”. Jurnaliștii au trebuit să explice separat cine era cine. Se crede că „Lyosha” se referă la fostul viceprim-ministru Oleksiy Chernyshov. Se crede că „Vova” este Volodimir Zelenski. „Andriy” și „Chirurgul”, potrivit Ukrainska Pravda, sunt două denumiri pentru Andriy Yermak. Se crede că „Oleg”, care ar „rezolva probleme și a devenit mult mai intens în timpul războiului”, este șeful adjunct al Biroului Prezidențial, Oleh Tatarov.

În prima serie de înregistrări, Mindich și fostul consilier prezidențial Serhiy Shefir discută despre strângerea de bani pentru cauțiunea lui Oleksiy Chernyshov, care a fost arestat – o parte din bani urmând să fie furnizați „oficial”, iar o parte „neoficial”. În a doua înregistrare, Mindich și ministrul apărării de atunci, Rustem Umerov, discută despre compania de apărare Fire Point și contractele cu ministerul.

Potrivit Ukrainska Pravda, Mindich ar fi putut fi unul dintre beneficiarii companiei, care primește mai multe contracte de apărare decât orice altă firmă din Ucraina. Potrivit deputatului Yaroslav Zhelezniak, 311 miliarde de grivne (aproape 6 miliarde de euro) au trecut prin companie, în timp ce profitul personal al lui Mindich s-a ridicat la aproximativ 1,3 miliarde de euro. Omul de afaceri însuși neagă orice legătură cu Fire Point. După publicarea înregistrărilor, consiliul public anticorupție din cadrul Ministerului Apărării a cerut suspendarea lui Umerov din funcția de secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare; cu toate acestea, el rămâne în această funcție. La o conferință de presă din 12 mai, șeful SAPO, Oleksandr Klymenko, a declarat că Umerov a fost interogat și că are statutul de martor în acest caz.

A doua serie de transcrieri a adus noi detalii în poveste. Frații Andriy Veselyi și Vasyl Veselyi ar fi preluat controlul asupra băncii de stat Sense Bank și asupra uzinei chimice Karpatnaftokhim cu ajutorul lui Mindich și YYermak. Conform înregistrărilor, șase membri ai consiliului de supraveghere al băncii „ar fi trebuit să fie sub controlul” suspecților.

Conversațiile despre construcția complexului „Dynasty” au dezvăluit, de asemenea, un detaliu curios: gardul dintre terenul lui Mindich și cel al lui „Vova” era deja aproape gata. „Mai rămăseseră zece metri. Toată lumea a lăsat totul baltă și a plecat”, spune Mindich în înregistrare. În urma publicațiilor, NABU a deschis o procedură penală, iar casele din complexul „Dynasty” au fost puse sub sechestru.

Dar materialul cel mai exploziv a fost dezvăluit în al treilea lot de „înregistrări”, publicat pe 8 mai. Aceste înregistrări sugerează că suspecții ar fi putut fi avertizați cu privire la operațiune din interiorul sistemului. Într-o înregistrare din septembrie 2025, Ihor Myroniuk și Dmytro Basov discută despre Andriy Syniuk, pe atunci șef adjunct al SAPO, ca fiind „un contact bun” care era „gata să ajute și să ofere avertismente”, deși ar fi spus că acesta ar trebui folosit doar în situații critice.

La aproximativ o lună după acea conversație, Andriy Syniuk a accesat baza de date internă a agențiilor anticorupție din Ucraina și a consultat dosarele referitoare la Oleksandr Tsukerman, Ihor Myroniuk și Dmytro Basov. De remarcat că au făcut acest lucru cu o lună înainte ca operațiunea „Midas” să fie anunțată public.

Zece zile mai târziu, un asistent al lui Tsukerman le-ar fi spus asociaților: „Șeful a sunat acum zece minute. Spune: «Faceți bagajele, plecăm la Palanca»”. Tsukerman a trecut granița cu Moldova și a ajuns în Israel. Tymur Mindich a părăsit țara cu patru ore înainte ca anchetatorii să sosească cu mandate de percheziție.

Syniuk a demisionat din SAPO din proprie inițiativă încă din noiembrie, imediat după primele publicații ale NABU. Șeful SAPO, Oleksandr Klymenko, a confirmat că au existat cel puțin două scurgeri de informații separate în timpul operațiunii și că au fost deschise anchete penale pentru fiecare dintre ele. La momentul respectiv, nu s-au întreprins măsuri active de investigare pentru a nu pune în pericol operațiunea principală.

Bruxellesul urmărește cu atenție

„Midas” a declanșat o reacție în lanț. În ianuarie 2026, NABU a reținut-o pe Iulia Timoșenko, liderul fracțiunii parlamentare Batkivșcina, sub suspiciunea că ar fi mituit parlamentari pentru a-și asigura voturile în parlament (ea susține că dosarul a fost fabricat). Banii confiscați în timpul perchezițiilor i-au fost deja restituiți.

În aceeași lună, fostul șef adjunct al Biroului Prezidențial, Oleksandr Shurma, a fost arestat în contumacie în legătură cu un caz de deturnare de fonduri alocate în cadrul programului „tarifului verde” care vizează teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. El a declarat că este pregătit să coopereze cu anchetatorii din locul în care se află în prezent, în Germania. În aprilie, un alt fost adjunct al lui Yermak – Andri Smirnov – a fost notificat oficial că este suspectat de luare de mită.

În total, în 2025, NABU și SAPO au deschis 737 de dosare (față de 669 în anul precedent), au trimis peste 750 de acte de acuzare în instanță și au obținut peste 400 de condamnări. Sondajele din aprilie au arătat o creștere a încrederii publicului în agențiile anticorupție ale țării. Cercetătorii leagă acest lucru de protestele din vara anului 2025, când societatea civilă a zădărnicit încercările administrației Zelenski de a limita independența NABU și SAPO, precum și de cazurile de mare amploare care au urmat.

La Bruxelles, evoluțiile au fost considerate un semnal. „Acest lucru demonstrează că organismele anticorupție din Ucraina funcționează și își desfășoară activitatea”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Guillaume Mercier, comentând suspiciunile împotriva lui YYermak. Eforturile eficiente de combatere a corupției, a adăugat el, rămân o condiție esențială pentru progresul Ucrainei către aderarea la UE.

Dar a devenit oare sistemul anticorupție al Ucrainei cu adevărat independent? Scepticii subliniază că eficiența crescândă a agențiilor a fost însoțită de un control personal mai strict din partea conducerii. Fostul procuror Stanislav Bronevytskyi susține că, sub conducerea lui Oleksandr Klymenko, procurorii SAPO s-au transformat în „stilouri” care semnează documente la indicația superiorului lor.

Pentru prima dată în istoria NABU și SAPO, aparatul anticorupție al Ucrainei a ajuns în mod sistematic la persoane din cercul restrâns al președintelui. Însă trimiterea presupușilor infractori în spatele gratiilor nu va fi o sarcină ușoară: principalele figuri din cazul „Midas” rămân în Israel, scurgerile de informații riscă să compromită procesul, iar fostul procuror Andriy Syniuk nu mai poate fi tras la răspundere după ce și-a dat demisia. Capacitatea sistemului de a duce la bun sfârșit cazurile de mare amploare, până la condamnări efective, va deveni adevăratul test pentru instituțiile pe care societatea civilă ucraineană le-a apărat în stradă vara trecută.” – sursa The Insider