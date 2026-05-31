Președintele CNAS: „Trei pași pentru un sistem de sănătate mai eficient, mai transparent, mai aproape de pacient”

178565 – 31052026 – Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu-Remus Moldovan, a anunţat trei măsuri pe care le consideră esenţiale pentru eficientizarea instituţiei şi modernizarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, acestea vizând evaluarea economică a medicamentelor, consolidarea funcţiei de audit şi extinderea colaborării dintre sistemul public şi cel privat în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Potrivit unui comunicat de presă, Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a aprobat înfiinţarea unui Departament de Farmaco-Economie, organizat în subordinea directă a preşedintelui instituţiei şi format din specialişti precum medici, farmacişti şi economişti.

Conform acestuia, noua structură va contribui la utilizarea mai eficientă a fondurilor publice, la optimizarea mecanismelor de rambursare şi la dezvoltarea unor politici de sănătate bazate pe date şi rezultate.

Totodată, Consiliul de Administraţie al CNAS a aprobat înfiinţarea unei Direcţii Naţionale de Audit Public Intern, prin reorganizarea actualei structuri de audit. Preşedintele CNAS a arătat că măsura este necesară în contextul administrării anuale a aproximativ 18 miliarde de euro din fonduri publice destinate sănătăţii.

O a treia măsură anunţată vizează modificarea cadrului legislativ pentru consolidarea

capacităţii instituţiei de a lua decizii fundamentate, de a utiliza mai eficient resursele publice şi de a asigura pacienţilor un acces mai rapid şi mai echitabil la servicii medicale de calitate. Sursa:tvrinfo