Președintele Nicușor Dan o decorează pe Nadia Comăneci

178553 – 29052026 – Cu prilejul marcării “Anului Nadia Comăneci”, președintele României Nicușor Dan o va decora în această după-amiază, în cadrul unei ceremonii organizată la Palatul Cotroceni, pe Nadia Comăneci.

Decretul potrivit căruia 2026 a fost numit “Anul Nadia Comăneci” a fost semnat de șeful statului în iulie 2025. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a fost desemnat ca instituţie coordonatoare a întregii activităţi derulate pe perioada anului 2026, care să elaboreze un calendar cu activităţi sportive şi educative, transmis autorităţilor naţionale şi misiunilor diplomatice şi reprezentanţelor României care funcţionează pe teritoriul altor state.

Cu prilejul marcării “Anului Nadia Comăneci”, legendă a sportului naţional şi mondial, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile sportive din ţară, precum şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot organiza acţiuni şi evenimente cu caracter sportiv, educativ şi artistic.

De asemenea, Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi instituţiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse atrase potrivit legii, pentru a organiza sau sprijini logistic sau financiar manifestările sportive, culturale, artistice, educaţionale sau programele de promovare organizate.

În vederea marcării “Anului Nadia Comăneci”, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot produce, difuza sau redifuza conţinut editorial care promovează acţiunile şi activităţile realizate cu ocazia manifestărilor dedicate “Anului Nadia Comăneci”.