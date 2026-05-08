Primăria București nu organizează ”Străzi deschise” în acest weekend

Primăria Bucureşti anunţă că evenimentul ”Străzi deschise” nu va avea loc la finalul acestei săptămâni, întrucât în oraș sunt programate alte două mari evenimente și există riscul de a se crea haos în trafic.

Instituţia precizează că se vor ţine doar două tururi ghidate, dar nu se închide Calea Victoriei.

Sâmbătă, 9 mai, 17:00–19:00: Tur ghidat ”Oraşul construit şi oraşul pierdut”, cu Alexandru Binescu (Piaţa Naţiunilor Unite, intersecţia cu Calea Victoriei → Piaţa Revoluţiei),

Duminică, 10 mai, 14:00–16:00: Tur ghidat ”De la Podul Mogoşoaiei la Calea Victoriei – istoria unui bulevard celebru”, cu Ovidiu Neacşu (Ateneul Român → Splaiul Independenţei).

Semimaratonul Bucureşti

Primăria Bucureşti precizează că Semimaratonul Internaţional Bucureşti 2026 are loc pe 9 şi 10 mai. Pe 9, va începe de la ora 7.30 şi va ţine până la ora 17.00, iar pe 10, se va desfăşura între 7.30 şi 14.00.

Sâmbătă, vor fi închise Bd. Unirii (de la Piaţa Alba Iulia, la Piaţa Constituţiei), Splaiul Independenţei (între Piaţa Unirii şi Podul Hasdeu) şi Bd. Libertăţii.

Duminică, se vor închide şi Şos Kiseleff, Calea Victoriei, Str. Buzeşti, Str. Vasile Pârvan, Regina Elisabeta.

Restricţiile se vor ridica pe măsură ce se termină cursele.

Bucharest Food Truck Festival – Pe Şos. Kiseleff se va ţine şi Bucharest Food Truck Festival, în weekend, între orele 10 şi 23.