Primăria Capitalei ne amintește

178482 – 21052026 – De la 1 mai, odată cu eliminarea parcării gratuite pentru mașinile hibrid, până la 15 mai, numărul cererilor pentru abonamente de parcare în București a crescut cu 2.620, adică cu 75% mai mult față de perioadele similare din lunile precedente, anunță Primăria Capitalei.

Asta înseamnă încasări de peste 8,4 milioane de lei în perioada 1-15 mai 2026. Prin comparație, în primele două săptămâni din martie încasările au fost de 4,8 milioane lei.

În același timp, Compania Municipală Parking București amenajează mai multe locuri de parcare cu plată. Aproximativ 1.400 de locuri noi au fost marcate din martie și până în prezent, pe următoarele artere: Bretea Eroilor, Dimitrie Gerota, Traian Vasile, Feroviarilor, Constantin Sandu Aldea, Strada Italiană, ⁠Brezoianu, Iancu de Hunedoara 3, ⁠Paris 2, Cameliei, Petru Poni, Iacob Negruzzi, Constantin Disescu, Constantin Arion, Turnul Eiffel, Ghica Tei, Dorin Pavel, Petru Tei, Teiul Doamnei, Ghica Tei, Doamna Ghica 3.

Alte 2.000, existente, au fost retrasate. PMB a ajuns, astfel, la 47.520 de locuri de parcare. La începutul anului erau 46.000 de locuri.

În prezent, amenajăm noi locuri de parcare pe Șoseaua Viilor și pe Str. Victor Manu.

Tarife

Locurile de parcare marcate cu albastru costă 5 lei / oră, 30 lei / zi și 500 lei / lună. (n.r. – la plata prin aplicație, se adaugă costurile aplicației și TVA)

Achitarea tarifului permite să parchezi pe orice loc disponibil din București.

Pentru riverani, prețurile sunt de 50 de lei / lună sau 500 de lei / an, cu respectarea condițiilor de eligibilitate (mașină înmatriculată în București, adresă de domiciliu / reședință în București și parcaj public cu plată la adresa de reședință sau în proximitatea acesteia).

Parcarea se plătește în intervalul orar 08.00 – 20.00, prin SMS la 7576, prin aplicațiile mobile Parking București, AmParcat, Qport, cu cardul la parcometre sau cash, la automatele SelfPay din magazinele din proximitate.