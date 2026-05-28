Programul „Diaspora Investește Acasă”. Ministerul Finanțelor promite credite diasporenilor

178542 – 28052026 – Ministerul Finanțelor lansează programul „Diaspora Investește Acasă”, cu un buget total de 100 milioane euro. Programul este primul destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Granturile pot acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, în limita a 200.000 euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Creditele de investiții pot avea valori între 5.000 euro și 500.000 euro.

Sprijinul va fi acordat în perioada 2026–2029, prin Banca de Investiții și Dezvoltare.

Contribuția proprie minimă este de 10%, respectiv 5% pentru antreprenorii sub 35 de ani.

Prin intermediul acestui program, societățile nou înființate, al căror capital social este deținut majoritar de cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate, vor putea accesa granturi pentru susținerea creditelor destinate investițiilor.

Programul se adresează start-up-urilor înființate de români din diaspora care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis:

deținerea majoritară a capitalului social de către cetățeni români care au avut domiciliul sau reședința în străinătate pentru o perioadă de minimum 12 luni consecutive în ultimele 18 luni;

existența unei experiențe profesionale sau a unor studii relevante de minimum un an în domeniul pentru care se solicită finanțarea;

menținerea investiției și a structurii acționariatului pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției.

Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5.000 de euro, iar valoare maximă este de 500.000 euro. Perioada maximă de creditare va fi de 10 ani, fără ca scadența finală să depășească data de 31 decembrie 2037.