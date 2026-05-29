Publicitatea înșelătoare, verificată de Finanțe

178555 – 29052026 – Raportul anual privind implementarea legislației cu impact relevant în menținerea unei piețe concurențiale loiale prezintă principalele rezultate ale acțiunilor desfășurate în 2025: 14.000 de firme verificate în 12 luni.

Ministerul Finanțelor a derulat, în 2025, acțiuni de amploare, la nivel național, pentru identificarea și sancționarea practicilor de publicitate înșelătoare și a comportamentelor comerciale care pot afecta concurența loială. În total, au fost verificate peste 14.000 de societăți comerciale, selectate pe baza riscurilor identificate și a domeniilor cu impact direct asupra consumatorilor.

Verificările au vizat în special modul în care firmele își promovează produsele și serviciile: în mediul online, pe rețele sociale, prin bannere, pliante, materiale promoționale sau alte forme de publicitate.

Domeniile vizate în 2025

Programul național de verificare a inclus sectoare cu expunere ridicată la consumatori și cu risc de publicitate înșelătoare sau practici comerciale incorecte, precum: comerț online, transporturi și reparații auto, servicii medicale și stomatologice, construcții și materiale de construcții, servicii financiare și consultanță, activități de înfrumusețare și fitness, suplimente alimentare și produse cosmetice.

Inspectorii au analizat dacă informațiile transmise și promovate în piată de operatorii economici sunt de natură să afecteze comercianții concurenți de pe aceeași piață și consumatorii, dacă acestea sunt clare, corecte și complete. Au fost verificate inclusiv mesajele comerciale folosite pentru promovarea reducerilor, a beneficiilor produselor sau a caracteristicilor serviciilor oferite.

În urma verificărilor, au fost identificate și sancționate practici precum:

afirmații comerciale care puteau induce în eroare consumatorii;

informații incomplete sau neclare privind prețul, compoziția ori beneficiile produselor;

mesaje sau elemente vizuale care puteau crea confuzie privind originea sau caracteristicile produselor;

reduceri sau avantaje comerciale prezentate fără respectarea condițiilor legale.