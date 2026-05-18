Razie de amploare în trafic. Mii de vehicule verificate

178454 – 18052026 – Într-o amplă acțiune la nivel național, polițiștii au verificat peste 5.000 de autoturisme și motociclete, și au reținut 500 de permise de conducere și 400 de certificate de înmatriculare.

Cele mai multe filtre au fost în zona centrală a Bucureștiului, însă polițiștii au făcut controale în trafic și în cartierele mărginașe.

Cei mai mulți șoferi și-au pierdut permisele pentru viteză, conducere agresivă sau pentru că s-au urcat băuți la volan.

În Capitală, sute de șoferi au fost verificați. Polițiștii au făcut percheziții în autoturisme, dar și controale corporale. La acțiune au participat câini antidrog, trupe speciale și inspectori ai Registrului Auto Român.

În București, polițiștii au amendat 52 de șoferi și un motociclist. Valoarea totală a sancțiunilor se apropie de 40.000 de lei. Cinci șoferi au fost sancționați pentru modificări neomologate ale vehiculelor.

Pentru deficiențe tehnice, au fost reținute 24 de certificate de înmatriculare și cinci seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare.