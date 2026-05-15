Regatul Țărilor de Jos – Prelungirea controalelor temporare la frontiere până la data de 30.09.2026

Regatul Țărilor de Jos – Prelungirea controalelor temporare la frontiere până la...

178446 – 15052026 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Țărilor de Jos asupra faptului că autoritățile olandeze au decis prelungirea controalelor la frontierele interne (terestre și aeroportuare) până la 30 septembrie 2026.

Controalele au caracter selectiv, în funcție de evaluarea de risc și se pot desfășura atât pe căile rutiere, prin filtre sau controale mobile care implică escortarea autoturismului către zona de control, cât și în trenurile internaționale, precum și pe fluxurile de sosire pe aeroport, pentru zborurile din alte state Schengen. Prin urmare, în cazul în care intenționați să traversați frontiera olandeză, este obligatoriu să aveți asupra dumneavoastră un document de călătorie valabil (pașaport sau carte de identitate).

Pentru informații suplimentare MAE recomandă consultarea paginii de Internet a Poliției de Frontieră Olandeze la https://english.marechaussee.nl/topics/t/temporary-reintroduction-of-border-control.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Secției Consulare a Ambasadei României la Haga, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență: +31 70 354 15 80; +31 70 322 86 12;

+31 70 331 99 80.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție numărul de telefon de permanență al Ambasadei României la Haga: +31 651 596 107.

Totodată, MAE reamintește cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.