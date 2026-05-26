Restricții temporare de circulație pe Podul Prieteniei la început de iunie

178521– 26052026 – În zilele de 4 și 5 iunie 2026, podul Giurgiu-Ruse va fi închis complet pentru reparații, astfel:

pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare: în data de 4.06.2026, de la ora 09:00 la ora 21:00;

pentru vehicule comerciale grele (autocamioane): în data de 04.06.2026, de la ora 09:00, până la ora 09:00 în data de 05.06.2026.

MAE reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.