Reuniunea Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

178352 – 04052026 – În perioada 5-7 mai 2026, Banca Națională a României, în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și Asociația Română a Băncilor, găzduiește, la București, reuniunea semestrială de primăvară a Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE/INFE).

Lider global și furnizor de prim rang în materie de standarde de calitate și analize științifice în sfera dezvoltării politicilor publice privind educația financiară în cât mai multe state ale lumii, OECD/INFE reunește aproape 300 de autorități publice, din peste 130 de țări și economii, și reprezentanți ai băncilor centrale, ministerelor de finanțe și ministerelor educației, precum și ai autorităților de reglementare financiară.

Date fiind anvergura și importanța INFE, reuniunile semestriale ale acestei rețele a OCDE constituie cel mai important eveniment internațional de educație financiară, oferind multiple oportunități de cooperare în planul proiectelor și inițiativelor educaționale.

România este reprezentată în INFE de Banca Națională a României (din 2018) și de Autoritatea de Supraveghere Financiară (din 2014), cu statut de membru cu drepturi depline, Asociația Română a Băncilor fiind membru afiliat al organizației din anul 2021. Calitatea de membru INFE oferă accesul la expertiză și bune practici menite să sprijine autoritățile publice în elaborarea și implementarea de strategii naționale și programe de educație financiară.

Astfel, în procesul de elaborare a Strategiei Naționale de Educație Financiară a României (2024-2030), instituțiile co-semnatare au beneficiat de sprijin susținut din partea INFE.

În cadrul reuniunii organizate la București în perioada 5-7 mai 2026, vor avea loc lucrările Comitetului Consultativ și ale Comitetului Tehnic al INFE, la care participă reprezentanți ai instituțiilor membre în funcție de nivelul de reprezentare.

Ultima zi a evenimentului va prilejui organizarea unei conferințe cu tema Educația financiară în sprijinul siguranței, independenței și incluziunii (Financial literacy to support security, independence and inclusion), la care și-au anunțat participarea peste 200 de invitați din mediul economic, financiar și academic din 65 de țări și România.

Evenimentul organizat la București de Banca Națională a României, împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și Asociația Română a Băncilor se alătură eforturilor naționale de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și oferă noi oportunități de consolidare a cooperării cu statele membre ale OCDE.