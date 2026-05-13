România a discutat la Bruxelles despre dronele rusești și violarea spațiului aerian european

178423 – 13052026 – Ministrul interimar apărării naționale, Radu Miruță, a participat marți, 12 mai, la Bruxelles, la Reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene (CAE), desfășurată în formatul miniștrilor apărării.

Mesajul principal al României a fost legat de importanța recalibrării, la nivel european și Aliat, a capabilităților de combatere a amenințărilor aeriene generate de acțiunile Federației Ruse împotriva Ucrainei, în contextul recentelor incidente cu drone rusești care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național.

Agenda reuniunii a inclus teme de actualitate privind securitatea europeană și consolidarea capacității de apărare a UE, cu accent pe evaluarea amenințărilor la adresa securității europene, continuarea sprijinului militar acordat Ucrainei, situația de securitate din Orientul Mijlociu și creșterea gradului de pregătire în domeniul apărării la nivel european.

În contextul schimbului de opinii cu privire la Analiza Integrată a Amenințărilor (comprehensive Threat Analysis), ministrul apărării naționale a salutat documentul actualizat la nivelul UE în anul 2026 și a subliniat importanța reflectării în cadrul acestuia a situației de securitate din regiunea Mării Negre.

În cadrul discuțiilor, ministrul Miruță a menționat numărul ridicat al incidentelor de violare a spațiului aerian european și Aliat de drone folosite în contextul războiului Rusiei în Ucraina, precizând că acest lucru se întâmplă și în România. A fost prezentat recentul incident cauzat de căderea unor fragmente de dronă, purtând încărcătură explozivă, în municipiul Galați. Ministrul a indicat că, de la începutul anului, au avut loc 14 incidente în care drone ruseşti au intrat în România, trei dintre acestea purtând încărcătură explozivă. Acestea au încǎlcat, astfel, spațiul aerian european şi euro-atlantic. Ministrul român a evidențiat cǎ deşi geografia determinǎ o percepție diferitǎ privind astfel de amenințǎri, este necesarǎ abordarea acestora ca o provocare comunǎ, care vizeazǎ întreaga securitate europeanǎ.

Cu privire la sprijinul pentru Ucraina, oficialul român a reiterat importanța menținerii unei susțineri coordonate și predictibile pentru consolidarea capacității de apărare a statului ucrainean, subliniind necesitatea unei abordări unitare și coerente la nivel european, ținând cont de provocările generate de războiul de agresiune al Federației Ruse, precum și importanța coordonării UE-NATO pe acest subiect.

În legătură cu eforturile de creștere a producției industriale în cooperare cu Ucraina, ministrul Miruță a susținut oportunitatea avansării modelului joint ventures, indicând că instituțiile UE pot facilita aceste eforturi ale statelor membre împreună cu Ucraina. El a subliniat oportunitatea creșterii capacităților de producție în UE printr-o mai bună cartografiere a facilităților industriale existente pe întregul teritoriu european și interconectarea acestora într-o logică de creștere a sinergiilor, cumulării valorii adăugate a acestora, pentru că numeroase facilități, chiar dacă nu dețin tehnologii de producție, ar putea contribui prin opțiuni de testare, evaluare și certificate.

La această sesiune de discuții au participat secretarul general al NATO, Mark Rutte, și ministrul ucrainean al apărării, Mykhailo Fedorov.

În cadrul Comitetului Director al EDA, miniștrii apărării au discutat despre consolidarea rolului Agenției în vederea sprijinirii nevoilor actuale de apărare ale statelor membre. În acest sens, principalele direcții de acțiune vizează consolidarea graduală a funcțiilor de inovare și experimentare, achizițiile în comun, dezvoltarea de capabilități și elaborarea de politici în domeniul apărării.

Miniștrii apărării și-au exprimat sprijinul pentru operaționalizarea progresivă a acestei noi viziuni, care urmărește optimizarea organizării interne și utilizarea mai flexibilă a resurselor existente, pentru a răspunde mai eficient provocărilor actuale și viitoare. – sursa MApN