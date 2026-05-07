România, a doua delegație ca dimensiune europeană la ”SelectUSA Investment Summit”

178374 – 07052026 – Secretarul de stat pentru relații interinstituționale, cooperare pentru dezvoltare și drepturile omului, Clara Volintiru, este prezentă la „SelectUSA Investment Summit”, în SUA, unde România este reprezentată de cea mai mare delegație de până acum și a doua ca dimensiune din Europa.

Delegația României reunește aproape 40 de companii și peste 70 de participanți (mediul universitar și de cercetare, mass-media și autorități locale). Din delegație face parte și Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România.

Dialogurile și întâlnirile din cadrul summit-ului vizează dezvoltarea unor proiecte comune cu partenerii americani, schimbul de expertiză și identificarea de noi oportunități în sectoare strategice. Au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai statelor americane în care există comunități de români, inițiative antreprenoriale și investiții ale companiilor românești: Illinois, Colorado, Georgia, Maryland, Ohio, Arizona, Texas, Tennessee.