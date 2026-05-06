România a închis 24 dintre cele 25 de comitete pentru aderarea la OCDE

178363 – 06052026 – România a închis 24 dintre cele 25 de comitete din procesul de aderare la OCDE și se află pe primul loc între statele care au început negocierile în 2022 – 2023, apropiindu-se de etapa finală a aderării, a declarat marți secretarul de stat în MAE, Luca Niculescu, coordonator național pentru aderare.

”Unde ne aflăm în procesul de aderare? După cum știți, procesul de aderare la OCDE nu este unul ușor. Este un parcurs care necesită angajament, reziliență și o viziune clară asupra viitorului. Organizația are standarde foarte riguroase pe care statele trebuie să le îndeplinească, iar pentru România acest lucru înseamnă alinierea politicilor și cadrului legislativ național la cele mai înalte standarde internaționale, într-o gamă largă de domenii. Mă bucur să pot spune că facem progrese substanțiale. De când România a primit invitația de a începe procesul de aderare, în 2022, am lucrat îndeaproape cu toate comitetele OCDE implicate în evaluarea României, pe baza foii de parcurs a aderării. Până acum am închis cu succes 24 dintre aceste comitete, ceea ce înseamnă că suntem mai aproape ca oricând de atingerea obiectivului – 24 din 25, deci mai avem un singur pas. De asemenea, dintre cele opt țări care au început procesul de aderare în 2022 și 2023, România se află acum pe primul loc. În ciuda provocărilor politice, există oameni în administrația publică care își fac treaba”, a spus Luca Niculescu, la o dezbatere privind aderarea României la OCDE organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană.

El a menționat că printre reperele recente se numără finalizarea evaluărilor Comitetului pentru Afaceri Fiscale, al piețelor financiare și al investițiilor, unele dintre cele mai dificile comitete, deoarece implică analize detaliate ale politicilor fiscale, pensiilor private, asigurărilor, investițiilor și conduitei responsabile în afaceri.

Niculescu a explicat că aderarea va aduce beneficii importante mediului de afaceri, prin creșterea predictibilității și a încrederii investitorilor, acces la rețele globale, modernizarea pieței și consolidarea măsurilor anticorupție, inclusiv prin aderarea la Convenția OCDE anti-mită. În plus, România va avea acces la peste 300 de comitete și grupuri de lucru ale organizației, unde sunt dezbătute politici și bune practici.