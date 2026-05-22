România a participat la exercițiul multinațional EFES 2026 

178494 – 22052026 – În perioada 20 aprilie – 21 mai 2026, un detașament al Armatei României a participat în Turcia la exercițiul multinațional EFES 2026.

Această activitate de instruire a fost una dintre cele mai ample organizate de Forțele Armate Turce, cu participarea a aproximativ 10.400 de militari din 50 de state aliate și partenere. Exercițiul a avut loc în principal în poligonul Doğanbey, din provincia Izmir, și a inclus secvențe complexe de instruire întrunită, operații amfibii și aeropurtate, precum și trageri cu muniție reală.

Militarii din cadrul Forțelor Terestre Române, Forțelor pentru Operații Speciale, Forțelor Navale Române și Comandamentului Apărării Cibernetice s-au instruit împreună cu militari din state aliate și partenere.

Participarea României la acest exercițiu confirmă angajamentul constant al țării noastre pentru consolidarea cooperării militare internaționale și pentru menținerea unui nivel ridicat de pregătire, în deplină concordanță cu responsabilitățile asumate în cadrul NATO.

Exercițiul multinațional EFES 2026 a avut ca scop principal creșterea nivelului de interoperabilitate dintre forțele participante, perfecționarea procedurilor de planificare și conducere a operațiilor întrunite și multinaționale, precum și antrenarea structurilor participante în scenarii tactice complexe, apropiate de condițiile reale ale câmpului de luptă. Exercițiul a oferit, totodată, oportunitatea testării și integrării unor tehnologii și sisteme moderne de luptă, inclusiv sisteme fără pilot.

Scenariul tactic a presupus planificarea și executarea unei operații de desant amfibiu și aeropurtat, neutralizarea apărării de coastă, sprijinul cu forțe navale, aeriene și terestre, precum și continuarea operațiilor în adâncimea dispozitivului advers. – sursa MApN