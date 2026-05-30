România, gazda celei de-a XI-a ediții a Olimpiadei Internaționale de Informatică pe Echipe 2026

178563 – 30052026 – România a organizat la Piatra-Neamț a XI-a ediții a Olimpiadei Internaționale de Informatică pe Echipe 2026., fiind reprezentat de cinci echipe, obținând două medalii de aur, două de argint și una de bronz:

Echipa MELONEE de la Liceul Internațional de Informatică București, medalie de aur

Echipa NE TREBE FANTA de la Liceul Internațional de Informatică, București, medalie de aur

Echipa MELONIE (GUEST TEAM) de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București, medalie de argint

Echipa POMELO (GUEST TEAM) de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București, medalie de argint

Echipa SSKMF de la Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț, medalie de bronz

Olimpiada Internațională de Informatică pe Echipe – International Informatics Olympiad in Teams (IIOT 2026) s-a desfășurat în perioada 24–29 mai 2026 în municipiul Piatra-Neamț și a fost organizată sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării de către Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Colegiul Național de Informatică, în calitate de școală lider.

Evenimentul a reunit peste 130 de participanți, 26 de echipaje, elevi, cadre didactice, membri ai comitetelor olimpice reprezentând 14 state de pe patru continente: Arabia Saudită, Bulgaria, China, Georgia, Israel, Italia, Republica Moldova, România, Siria, Slovacia, Suedia, Statele Unite ale Americii, Ungaria și Vietnam. Competiția s-a desfășurat în format mixt, cu participare fizică și online, consolidând caracterul său internațional și accesibilitatea pentru comunitățile educaționale din întreaga lume. Comitetul Olimpic Internațional a fost alcătuit din reprezentanții țărilor cu statut deplin, Bulgaria, Italia, România, Ungaria și Statele Unite ale Americii, cei ai Siriei fiind în online.