România, la târgul internațional de turism ITB China

178562 – 30052026 – România a fost promovată, în perioada 26–28 mai, la ITB China, cea mai importantă expoziție comercială dedicată profesioniștilor din industria turismului, axată pe piața chineză de călătorii. Prezența națională a fost organizată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și are ca obiectiv consolidarea vizibilității destinației și dezvoltarea de parteneriate cu operatori și parteneri internaționali din domeniu.

România a participat cu un stand cu o suprafață de 63 mp, conceput pentru facilitarea interacțiunii directe între co-expozanții români și partenerii internaționali. În cadrul standului au fost prezenți: Karpaten Turism, Visit Timișoara, Europe Youth Exploration Camp, Carpathian Travel Center, Consiliul Județean Suceava – Visiting Bucovina, Exact Tours, Prisma Tour și Tracia Land Tourism Cluster.

Oferta turistică promovată acoperă o gamă largă de segmente, adresate atât grupurilor, cât și turiștilor individuali: turism cultural și tematic, ecoturism, turism balnear, turism activ și city-break-uri, inclusiv trasee pe Via Transilvanica și ciclism în Transilvania, turism gastronomic, programe turistice dedicate grupurilor de copii, circuite combinate și produse de tip Balkan trips.

Au fost promovate și experiențe inedite cum ar fi, spre exemplu, ruta cultural turistică „Dunavia – Pe urmele cavalerilor danubieni”, care valorifică patrimoniul cultural și gastronomic al regiunilor Banat și Dobrogea, precum și Festivalul Internațional de Cultură și Tradiții „Lira Tracă și Taraful lui Orfeu”, de la Polovragi, jud. Gorj – localitate inclusă în programul programul Upgrade al competiției internaționale Best Village Tourism, organizată de UN Tourism.

Standul României i-a întâmpinat pe vizitatori cu degustări de produse tradiționale oferite de Consiliul Județean Suceava și cu o selecție de vinuri românești, prezentate cu sprijinul Consulatului General al României la Shanghai.

Participarea României la ITB China vine în contextul unei creșteri semnificative a fluxului de turiști chinezi pe teritoriul țării noastre, de aproximativ 17%. Creșterea este parte a unei tendințe globale mai largi, alimentată de expansiunea turismului outbound din China și de interesul tot mai mare pentru destinații europene autentice.