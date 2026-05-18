178453 – 18052026 – După mai multe reforme și proiecte întârziate, printre care Codul Urbanismului, reforma salarizării unitare, modernizarea ANAF și legea integrității, România pregătește o nouă renegociere a PNRR în încercarea de a recupera întârzierile și evitarea pierderii banilor din PNRR.

Până acum țara noastră a depus patru cereri de plată, iar în data de 14 mai Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă pentru cea de-a patra cerere, în valoare de 2,62 miliarde de euro.

În total, România a primit puțin peste 10 miliarde de euro prin PNRR, adică aproximativ jumătate din suma alocată țării noastre prin acest program.

Premierul interimar Ilie Bolojan spune că renegocierea programului, în următoarele două săptămâni, este o prioritate.

Un raport al experților de la Ministerul Fondurilor Europene arată că Guvernul riscă penalități de peste 15 miliarde de euro, în scenariul în care nu ar îndeplini reformele asumate în PNRR. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, 38 de ținte și jaloane aferente reformelor sunt încă neîndeplinite și au asociată o penalizare potențială totală de peste 15 miliarde de euro.

Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene atrage atenția însă că este important ca partidele politice să înțeleagă miza PNRR și să voteze în Parlament proiectele necesare.

Planul României este finanțat cu 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde de euro sunt granturi și 7,84 miliarde de euro împrumuturi.