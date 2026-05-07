Romgaz, aproape de preluarea Azomureș

178376 – 07052026 – Producătorul de gaze Romgaz a anunțat miercuri că a ajuns la un acord de principiu cu Azomureș privind principalii termeni comerciali ai tranzacției de preluare a activității operaționale a combinatului chimic, prin transfer de afacere. Finalizarea negocierilor este estimată până la sfârșitul lunii.

„SNGN Romgaz SA informează acționarii și investitorii că, în urma negocierilor purtate cu reprezentanții S.C. Azomureș S.A., părțile au ajuns la un acord de principiu cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzacției având ca obiect preluarea de către Romgaz a activității operaționale Azomureș, prin transfer de afacere (Transfer of a Going Concern). Acordul de principiu reflectă înțelegerea comercială la care au ajuns părțile asupra principalelor elemente ale tranzacției, inclusiv asupra structurii acesteia, a prețului și a mecanismelor comerciale aferente perioadei dintre semnarea contractului și finalizarea efectivă a tranzacției”, a anunțat Romgaz.

Romgaz estimează că finalizarea negocierilor și obținerea avizului Consiliului de Administrație al companiei pentru semnarea contractului aferent tranzacției vor avea loc cel mai târziu până la finalul lunii mai 2026.

Azomureș este singurul producător de îngrășăminte chimice care mai funcționează în România și, atunci când este pornit la capacitate maximă, este cel mai mare consumator de gaze din țară.