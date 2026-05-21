Se cer explicaţii de la MApN privind excluderea şantierului Damen din licitaţia de un miliard de euro

178486 – 21052026 – Deputatul de Galaţi, Ecaterina-Mariana Szőke, afiliat grupuli PSD, solicită Ministerului Apărării Naţionale clarificări cu privire la procesul de selecţie în cadrul programului european de înzestrare SAFE, după ce singurul şantier românesc specializat în construcţia de nave militare, Damen Galaţi, a fost exclus din procedură. Într-o interpelare adresată ministrului interimar al Apărării, Radu-Dinel Miruţă, parlamentarul ridică semne de întrebare asupra modului în care a fost acceptată oferta grupului Rheinmetall, în valoare de 920 de milioane de euro, fără o competiţie reală şi transparență.

Situaţia este cu atât mai controversată cu cât oferta anterioară a şantierului gălăţean pentru acest program era de aproximativ 457 de milioane de euro, adică aproape la jumătate faţă de preţul acceptat recent de minister.

„Este îngrijorător faptul că un producător local cu o expertiză recunoscută, care a construit şi livrat peste treizeci de nave militare pentru state membre NATO, este ignorat chiar de statul român. Nu putem accepta ca decizii de o asemenea magnitudine financiară, care implică aproape un miliard de euro din bani europeni, să fie luate în spatele uşilor închise, fără a oferi şantierului din Galaţi măcar şansa de a răspunde noilor specificaţii tehnice. Transparenţa nu este opţională atunci când vorbim despre siguranţa naţională şi despre fondurile pentru înzestrare”, a declarat parlamentarul de Galaţi, Ecaterina-Mariana Szőke.

Ministerul a motivat public diferenţa uriaşă de preţ prin necesitatea unor sisteme de luptă mai avansate, însă reprezentanţii şantierului naval susţin că nu au primit nicio cerere de informare (RFI) pentru aceste noi cerinţe, fiind privaţi de posibilitatea de a oferta o soluţie tehnică echivalentă.

„Această omisiune de a consulta industria naţională periclitează nu doar eficienţa cheltuirii fondurilor, ci şi viitorul a mii de specialişti din Galaţi. Trebuie să ştim de ce s-a evitat competiţia şi cum se justifică blocarea accesului unui şantier de top la un program vital de înzestrare. Industria de apărare a României are nevoie de susţinere, nu de bariere birocratice care favorizează exclusiv parteneri externi în detrimentul capacităţilor de producţie locale. Voi urmări cu maximă atenţie acest caz până când Ministerul Apărării va oferi răspunsuri concrete”, a concluzionat Ecaterina-Mariana Szőke.