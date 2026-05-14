Șeful AVR, reținut de DNA

178435 – 14052026 – Mihai Savin, președintele Autorității Vamale Române (AVR), a fost reținut de procurorii DNA într-un dosar de fals și uz de fals, după ce ar fi întocmit retroactiv un ordin de misiune pentru a proteja permisul de conducere al unui angajat.

Potrivit evz.ro, după verificări asupra șefului autorității vamale, a șefului de cabinet al acestuia și a altor funcționari, în același caz au fost reținuți și un consilier și un funcționar din Galați.

Ancheta vizează modul în care Autoritatea Vamală Română ar fi întocmit retroactiv documentul care ar fi permis subordonatului să își păstreze permisul de conducere. Potrivit anchetatorilor, evenimentul a avut loc acum aproximativ o lună, când un oficial al AVR și consilierul său se deplasau către Galați. În județul Ialomița, aceștia au fost opriți de Poliție după ce au circulat cu girofarul și cu viteză excesivă.

În urma controlului, consilierul a rămas fără permis, deoarece nu a putut justifica folosirea sistemelor de urgență. Ulterior, se arată în documentele dosarului, ar fi fost întocmit în fals un ordin de misiune retroactiv. Acesta ar fi fost depus de consilier ca probă în contestația formulată în instanță.

Savin este în funcție din ianuarie 2026, prin decizie a premierului Ilie Bolojan, ca urmare a eliberării din funcție a fostului președinte, Bogdan Bălan.

Anterior acestei numiri, Mihai Savin a deținut mai multe poziții de conducere în companii și instituții publice – Apa Nova București/Veolia România, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Compania Municipală Managementul Transportului și Termoficare Prahova.