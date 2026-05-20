Șeful SMAp, la reuniunile Comitetului Militar al NATO și Comitetului Militar al Uniunii Europene

178480 – 20052026 – Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a participat, în zilele de 19 și 20 mai, la Bruxelles, la reuniunile Comitetului Militar al NATO și ale Comitetului Militar al Uniunii Europene, două dintre cele mai importante formate de consultare și coordonare strategică la nivelul șefilor apărării din statele aliate și membre ale Uniunii Europene.

În cadrul reuniunii Comitetului Militar al NATO, discuțiile s-au concentrat asupra consolidării posturii de descurajare și apărare a Alianței, pregătirii Summitului NATO de la Ankara, sprijinului acordat Ucrainei, cooperării dintre NATO și Uniunea Europeană, precum și asupra evoluțiilor recente din mediul internațional de securitate. În intervențiile sale, generalul Gheorghiță Vlad a subliniat importanța accelerării dezvoltării capabilităților militare, a inovării și implementării noilor tehnologii, precum și a menținerii regiunii Mării Negre în centrul preocupărilor strategice ale NATO.

De asemenea, șeful Statului Major al Apărării a avut întrevederi bilaterale cu omologul său spaniol, amiralul general Teodoro Esteban López Calderón, cu generalul Jennie Carignan, șeful Statului Major al Apărării din Canada, și cu șeful Statului Major al Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, generalul Richard Knighton. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării militare bilaterale, evoluțiile de securitate de pe Flancul Estic al Alianței și contribuția comună la întărirea posturii de apărare și descurajare a NATO.

La Comitetul Militar al Uniunii Europene, principalele subiecte de discuție au vizat Strategia Europeană de Securitate, continuarea sprijinului militar pentru Ucraina, creșterea nivelului de pregătire pentru apărare (defence readiness), dezvoltarea structurilor militare de comandă și control ale Uniunii Europene, precum și evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu. Generalul Gheorghiță Vlad a evidențiat necesitatea complementarității dintre inițiativele Uniunii Europene și cele ale NATO, cu accent pe mobilitatea militară, reziliență și dezvoltarea capabilităților critice.

În cadrul celor două reuniuni, România și-a reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina – inclusiv prin activități de instruire, contribuții la inițiativele aliate și europene, precum și prin participarea la pregătirea piloților ucraineni în cadrul Centrului European de Instruire F-16 din România.

În marja reuniunilor de la Bruxelles, generalului Gheorghiță Vlad i-a fost conferită distincția „Officier dans l’Ordre de la Couronne de Chêne” (Ofițer al Ordinului Coroana de Stejar), una dintre cele mai înalte decorații ale Marelui Ducat al Luxemburgului. Distincția reprezintă o recunoaștere a contribuției sale la consolidarea relațiilor de cooperare militară dintre România și Luxemburg, precum și a sprijinului reciproc în cadrul NATO.

Participarea șefului Statului Major al Apărării la aceste reuniuni reflectă angajamentul constant al României pentru consolidarea securității euroatlantice și europene, dezvoltarea unei apărări colective credibile și întărirea cooperării dintre statele aliate și partenere.