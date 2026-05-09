„Semimaratonul Internațional 2026″ modifică în weekend 30 de linii de transport public din București. TPBI înființează trei linii navetă

178396 – 09052026 – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus modificarea a 30 de linii de transport public de călători și înființarea temporară a trei linii navetă (669, 690 și 691), pentru a permite desfășurarea evenimentului sportiv „Cros și Semimaraton Internațional”, programat în zilele de 9 și 10 mai 2026.

În plus, pentru amenajarea și dezafectarea zonelor de start/ finish, în perioada 08.05.2026 (ora 08:00) – 10.05.2026 (ora 23:59), traficul rutier va fi restricționat pe Bd. Libertății (pe sensul dinspre Calea 13 Septembrie spre Bd. Națiunile Unite), iar în perioada 08.05.2026 (ora 17:00) – 10.05.2026 (ora 16:00), va fi restricționat traficul pe Bd. Libertății (între Splaiul Independenței și Bd. Națiunile Unite).

În aceste condiții, TPBI a luat următoarele măsuri:

În perioada 05.2026 – 10.05.2026, liniile din zonă vor funcționa pe trasee modificate astfel:

Linia 63:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Master” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria.

Linia 385:

va funcționa pe traseul de bază între „Valea Oltului” și Piața Constituției, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Str. Vineri, cu întoarcere pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piața Unirii, Str. Halelor, Splaiul Independenței, Pod Hașdeu, Bd. B.P. Hașdeu, Str. Izvor, revenind apoi pe traseul de bază.

Linia N101:

va funcționa în nopțile de 08/09.05, 09/10.05. și 10/11.05.2025, pe traseul de bază între terminal „Valea Oltului” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății (Piața Francofoniei), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Piața Unirii.

Ȋn ziua de 09.05.2026 între orele 07:30-15:00, operativ la dispoziția Brigăzii Rutiere, liniile de transport public vor funcționa de la ora ieșirii până la ridicarea restricțiilor de circulație (în jurul orei 15:00), pe trasee modificate astfel:

Linia 73:

va funcționa pe un traseu scurtat între „Piața de Gros” și intrarea în Piața Unirii, cu întoarcere la stația „Piața Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecția cu Str. Bibescu Vodă, pe sensul spre Bd. Tineretului.

Linia 97:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Clăbucet” și intersecția Str. Popa Nan/ Str. Delea Veche, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Delea Veche, Str. Delea Nouă, Bd. Decebal, Piața Alba Iulia, Bd. Burebista, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, apoi traseul actual.

Linia 100:

va funcționa pe traseul de bază între „Aeroport Henri Coandă” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, terminal „Piața Unirii 2″, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, apoi traseul actual.

Linia 104:

va funcționa pe traseul de bază între „Complex Pantelimon” și Piața Alba Iulia, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Burebista, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bd. Eroii Sanitari, cu întoarcere pe Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. I.C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, prin Pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Dudești, Bd. Burebista, Piața Alba Iulia, Bd. Decebal, apoi traseul actual.

Linia 116:

va funcționa pe un traseu scurtat între „C.F.R. Progresul” și intrarea în Piața Unirii, cu întoarcere la stația „Piața Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecția cu Str. Bibescu Vodă, pe sensul spre Bd. Tineretului.

Linia 117:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” și intersecția Bd. Regina Maria/ Str. Bibescu Vodă, apoi pe Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază.

Linia 123:

va funcționa pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” și intersecția Calea Vitan/ Bd. Octavian Goga/ Calea Dudești, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, apoi traseul actual.

Linia 205:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „M Străulești” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Popa Tatu, până la stația „Mircea Vulcănescu”, cu întoarcere pe str. Popa Tatu, apoi traseul actual.

După reluarea circulației pe Splaiul Independenței și în Piața Unirii, linia 205 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „M Străulești” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Pod B. P. Hașdeu, Splaiul Independenței, „Piața Unirii 2″.

Linia 312:

va funcționa între „Arcade Berceni” și intersecția Splaiul Unirii/ Bd. Mărășești, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, apoi traseul actual.

Linia 323:

va funcționa pe traseul de bază între „Zețarilor” și intersecția Bd. Mircea Vodă/ Bd. Mărășești, apoi pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, până la intrarea în Piața Unirii cu întoarcere la stația „Piața Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecția cu Str. Bibescu Vodă, sens Bd. Tineretului, apoi pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual.

Linia 385:

va funcționa pe traseul de bază între „Valea Oltului” și intersecția Str. Izvor/ Calea 13 Septembrie, apoi pe Calea 13 Septembrie, Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii (capătul liniei 100), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.

După reluarea circulației pe Splaiul Independenței și în Piața Unirii, linia 385 va funcționa pe traseul de bază între „Valea Oltului” și Piața Constituției, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, cu întoarcere pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piața Unirii, Str. Halelor, Splaiul Independenței, Pod Hașdeu, Bd. B.P. Hașdeu, Str. Izvor, revenind apoi pe traseul de bază.

Ȋn ziua de 10.05.2026, de la ieșirea parcului până la reluarea circulației rutiere (cu excepția liniilor 66, 69 și 85 care vor funcționa pe trasee scurtate la Piața Rosetti pe întreaga perioadă a zilei), operativ, la dispoziția Brigăzii Rutiere, liniile de transport public vor funcționa pe trasee modificate astfel:

Linia 44:

va funcționa, până la reluarea circulației, pe un traseu scurtat între terminalul „Cartier 16 Februarie” și „Gara Basarab”.

Linia 61:

va funcționa, până la reluarea circulației, pe un traseu scurtat între „Complex Apusului” și Piața

Linia 66:

va funcționa, pe parcursul întregii zile, între terminalul „Spitalul Fundeni” și „Piața Rosetti” cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.

Linia 69:

va funcționa, pe parcursul întregii zile, pe un traseu scurtat între terminalul „Valea Argeșului” și „Podul Operei‟.

Linia navetă 669 va asigura preluarea călătorilor (cu troleibuze cu autonomie), pe parcursul întregii zile, între terminalul „Bd. Basarabia" și „Piața Rosetti", pe Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Str. Constantin Brâncuși, Str. Baba Novac, Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Pache Protopopescu, Bd. Carol I, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Piața C.A. Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Matei Voievod, Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncuși, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, terminal „Bd. Basarabia".

Linia 73:

va funcționa, până la reluarea circulației, pe un traseu scurtat între „Piața de Gros” și intrarea în Piața Unirii, cu întoarcere la stația „Piața Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecția cu Str. Bibescu Vodă, pe sensul spre Bd. Tineretului.

Linia 85:

va funcționa, pe parcursul întregii zile, pe traseul de bază între terminalul „Arena Națională” și „Piața Rosetti” cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.

Linia 86:

va funcționa, până la reluarea circulației , între „Baicului” și intersecția Bd. Dacia/ Str. Polonă, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Cartier Pajura”, pe Str. Polonă, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoria, Șos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, apoi traseul de bază.

Pe sensul spre „Baicului", linia 86 va funcționa pe traseul de bază între „Cartier Pajura" și intersecția Calea Griviței/ Șos. Nicolae Titulescu, apoi pe Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Bd. Dacia, apoi traseul actual.

Linia 90:

va fi suspendată în prima parte a zilei , urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație.

Linia navetă 690 va asigura preluarea călătorilor (cu troleibuze cu autonomie), de la ora ieșirii parcului până la revenirea liniei 90 , între terminalul „M Petrache Poenaru" și Podul Operei.

Linia 97:

va funcționa, până la reluarea circulației, pe traseul actual între terminalul „Clăbucet” și intersecția Calea Griviței/ Șos. Nicolae Titulescu, apoi pe un traseu modificat pe bretea Șos. Nicolae Titulescu, Șos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, Str. Matei Voievod, Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Calea Văcărești, „Pasaj Mihai Bravu”, cu întoarcere pe Calea Văcărești, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Calea Dudești, Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Polonă, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoria, Șos. Nicolae Titulescu, bretea Sos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, apoi traseul de bază.

Linia 100:

va funcționa, până la reluarea circulației, pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, apoi traseul actual.

Linia 104:

va funcționa, până la reluarea circulației, pe traseul de bază între „Complex Pantelimon” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/ Șos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Carol I, până la „Piața Rosetti”.

Linia 116:

va funcționa, până la reluarea circulației, pe un traseu scurtat între „CFR Progresul” și intrarea în Piața Unirii cu întoarcere la stația „Piața Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecția cu Str. Bibescu Vodă, pe sensul spre Bd. Tineretului.

Linia 117:

va funcționa, până la reluarea circulației, pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” și Piața Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii (capătul liniei 100), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază.

Linia 122:

va funcționa, până la reluarea circulației, pe traseul de bază între terminalul „Pasaj Domnești” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței (malul stâng), Podul Cotroceni, Splaiul Independenței (malul drept), Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

Linia 123:

va funcționa, până la reluarea circulației, pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” și intersecția Calea Vitan/ Calea Dudești/ Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coșbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Șos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Str. Dumitru Bagdasar, Șos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coșbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărășești, prin Pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual

Linia 137:

va funcționa, până la reluarea circulației, pe traseul de bază între terminalul „Carrefour Militari” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Cotroceni, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

Linia 168:

va funcționa, până la reluarea circulației, pe traseul de bază între „Valea Ialomiței” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței (malul drept), Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței (malul stâng), Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

Linia 178:

va funcționa, până la reluarea circulației, între terminalul „Complex Apusului” și intersecția Bd. Dinicu Golescu/ Str. Witting, apoi pe un traseu modificat pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, apoi traseul de bază.

Linia 203:

va funcționa, până la reluarea circulației , pe traseul de bază între terminalul „Cartier Greenfield” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Victoriei, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei.

Celălalt sens nu se modifică.

Linia 205:

va funcționa, până la reluarea circulației, pe traseul actual între terminalul „M Străulești” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, cu întoarcere în rondul de la Piața Universității, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I, apoi traseul actual.

Linia 226:

va funcționa, până la reluarea circulației, pe traseul de bază între „Depoul Alexandria” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței (malul drept), Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței (malul stâng), Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

Linia 311:

va funcționa, până la reluarea circulației, între „Faur” și intersecția Bd. Nicolae Bălcescu/ Str. Dem I Dobrescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Nicolae Bălcescu, cu întoarcere pe Str. C. A. Rosetti, Str. Maria Rosetti, apoi traseul actual.

Linia 312:

va funcționa, până la reluarea circulației, între „Arcade Berceni” și intersecția Splaiul Unirii/ Bd. Mărășești, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, apoi traseul actual.

Linia 323:

va funcționa, până la reluarea circulației, pe traseul de bază între „Zețarilor” și intersecția Bd. Mircea Vodă/ Bd. Mărășești, apoi pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, până la intrarea în Piața Unirii cu întoarcere la stația „Piața Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecția cu Str. Bibescu Vodă, pe sensul spre Bd. Tineretului, apoi pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Bd. Mircea Vodă, revenind pe urmă pe traseul

Linia 368:

va funcționa, până la reluarea circulației, pe traseul de bază între „Valea Oltului” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței (malul drept), Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței (malul stâng), Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

Linia 381:

va funcționa, până la reluarea circulației, pe traseul de bază între terminalul „Piața Reșița” și Piața Romană, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Dacia, Str. Polonă, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, Str. Dr. Felix, Bd. Ion Mihalache, până la terminalul „Clăbucet”, cu întoarcere pe Calea Griviței, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Felix, Șos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Cal. Dorobanți, Bd. Dacia, Piața Romană, Bd. Gheorghe Magheru, apoi traseul actual.

Linia 385:

va funcționa, până la reluarea circulației , pe traseul de bază între „Valea Oltului” și intersecția Str. Izvor/ Calea 13 Septembrie, apoi pe Calea 13 Septembrie, Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii (capătul liniei 100), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.

După reluarea circulației pe Splaiul Independenței și în Piața Unirii, linia 385 va funcționa pe traseul de bază între „Valea Oltului" și Piața Constituției, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, cu întoarcere pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piața Unirii, Str. Halelor, Splaiul Independenței, Pod Hașdeu, Bd. B.P. Hașdeu, Str. Izvor, revenind apoi pe traseul de bază.

Linia 640:

va funcționa pe traseul de bază între „M Republica” și intersecția Bd. Basarabia/ Bd. Chișinău, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Șos. Iancului, apoi comun cu linia 655 până la terminalul „Piața Sf. Vineri”, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Calea Moșilor, Str. Sf. Vineri.