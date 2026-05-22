Socialiștii europeni vor suprataxarea jocurilor de noroc pentru a finanța programe europene de educație

Socialiștii europeni vor suprataxarea jocurilor de noroc pentru a finanța programe europene...

178498 – 22052026 – La inițiativa vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, plenul legislativului european a găzduit o dezbatere la care a participat Comisia Europeană privind introducerea unei noi resurse proprii europene, menite să finanțeze suplimentar politicile privind educația, tineretul, sănătatea mintală, prevenția și protecția minorilor, bazate pe taxarea operatorilor mari de jocuri de noroc și pariuri online și combaterea platformelor ilegale.

În cadrul dezbaterii, comisarul european pentru bugete, Piotr Serafin, a apreciat inițiativa și a spus că va prezenta un raport de evaluare privind impactul măsurii. Măsura este susținută și la nivelul Consiliului European.

Inițiativa preluată și aprobată deja de Parlamentul European în raportul privind viitorul exercițiu financiar multianual și susținută activ de Grupul Socialiștilor și Democraților, poate aduce în bugetul european aproape 28 de miliarde de euro, echivalentul bugetului Erasmus+ în actualul ciclu financiar.

Inițiativa prevede introducerea unei contribuții europene limitate, de aproximativ 1%, aplicată veniturilor sau cifrei de afaceri generate de marile platforme de gambling și betting online care operează pe piața unică europeană. Măsura nu ar înlocui sistemele naționale de taxare și licențiere și ar respecta integral competențele statelor membre.

Potrivit estimărilor prezentate în cadrul dezbaterii din Parlamentul European, măsura ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual în perioada viitorului buget european 2028–2034, ceea ce ar însemna între 14 și 28 de miliarde de euro pe întreg ciclul bugetar, o sumă comparabilă cu actualul buget al programului Erasmus+.

Vicepreședintele Parlamentului European a atras atenția și asupra dimensiunii ilegale a fenomenului: „Conform estimărilor din industrie, aproximativ 71% din piața europeană a jocurilor de noroc online este reprezentată deja de platforme ilegale. Vorbim despre pierderi uriașe pentru bugetele publice, protecție redusă pentru consumatori și minori, riscuri crescute de dependență și vulnerabilități legate de spălarea banilor și criminalitatea organizată”.

Europarlamentarul Victor Negrescu a subliniat că propunerea urmărește și consolidarea cooperării europene împotriva operatorilor ilegali, prin mecanisme mai eficiente de control și coordonare între autoritățile europene și naționale competente.

Dezbaterea din plen a avut loc după ce eurodeputatul român, împreună cu Grupul S&D, a solicitat oficial introducerea subiectului pe agenda Parlamentului European printr-o întrebare cu răspuns oral adresată Comisiei Europene.