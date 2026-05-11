Soluția tehnocrată, democratică dar instabilă

178406 – 11052026 – Pe scena politică nu se înregistrează deocamdată progrese în formarea unei majorități parlamentare clare pentru învestirea unui nou guvern, deși partidele încearcă să își maximizeze pozițiile. Înainte de consultările oficiale cu președintele Nicuşor Dan, care ar urma să aibă loc începând de joi, reprezentații partidelor încearcă să-și consolideze pozițiile prin intensificarea mesajelor transmise la întâlnirile cu filialele din țară și în spațiul online.

PSD anunță că va începe negocieri cu partidele parlamentare, dar și, individualul, cu senatorii și deputații dispuși să susțină o majoritate în legislativ.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a lansat un apel de strângere a rândurilor în jurul social-democațiilor, iar secretarul general Claudiu Manda a declarat că partidul nu va mai susține un premier care propune austeritatea pentru români. În plus, majoritatea social-democraților nu mai vor să guverneze cu USR.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, care după demiterea Guvernului a spus permanent că se va situa în opoziție vorbește despre responsabilizarea politică și despre continuarea modernizării statului. Mulți liberali nu înțeleg de ce Ilie Bolojan și partea considerată progresistă din partid au încheiat cu USR un protocol, având în vedere că liberalii sunt un partid conservator și fac parte din PPE, iar USR este un partid de stânga (n.r. – chiar dacă se autodefinește de centru-dreapta), având în vedere aparteneța la RENEW. Este același lucru ca și cum PNL ar face o alianță oficială cu PSD ( centru-dreapta – centru-stânga). Nucleul dur din PNL, format din conservatori, este mult mai numeros decât cel al progresiștilor și există varianta ca partidul să se scindeze, sun surse liberale dacă lucrurile vor continua așa. Trecerea în opoziție nu ar aduce nimic bun pentru PNL, având în vedere politica dusă de AUR, care se reflectă în sondajele de opinie.

USR rămâne lipită de PNL, iar liderul Dominic Fitz a precizat că nu vor exista trădări din partea reprezentanților formațiunii sale politice pentru refacerea coaliției cu PSD. Nu se știe însă ce se va întâmpla în acest partid dacă Fritz, în data de 15 mai, va fi declarat, definitiv, incompatibil în procesul cu ANI. O decizie în defavoarea sa ar însemna pierderea mandatului de primar și nu ar fi exclus să i se ceară și demisia din fruntea partidului. Asta pentru că pierderea funcției publice îi va știrbi din autoritate.

UDMR amintește că proiectele din PNRR trebuie încheiate până la finalul lunii august, iar dacă nu vor fi înregistrate progrese pentru soluționarea crizei politice, România riscă să piardă resurse importante din partea Uniunii Europene.

Pe de altă parte, AUR anunţă că are un plan în 10 puncte pentru reducerea cheltuielilor administrative și reformarea instituțiilor publice și că formațiunea poate să propună un premier care să corecteze erorile guvernării Bolojan. Asta este însă condiția principală pentru ca AUR să participe la guvernare.

Despre alegeri anticipate, chiar dacă se vorbește în PSD, PNL și USR, dar mai ales în AUR, ar fi situație puțin probabilă pentru că niciun parlamentar nu vrea să-și piardă privilegiile. În caz de forțare, din partea președintelui, cu desemnarea unui premier tehnocrat, de două ori, aici ar putea începe o nouă ”joacă politică”. În spațiul public se vorbește despre două variante de premier tehnocrat – Anca Dragu ( n.r. – puțin probabil să demisioneze de la Banca Națională a Republicii Moldova pentru o aventură de câteva luni în fruntea unui guvern care nu ar avea pre multă susținere) și Dacian Cioloș (n.r. – cunoscut drept premierul ”guvernării zero” în 2015). Parlamentul ar putea respinge o primă propunere și să o voteze pe cea de-a doua, numai pentru a evita anticipatele. Apoi, în câteva luni, am putea asista din nou la o moțoune de cenzură și am reveni la situația de acum. De aceea președintele Nicușor Dan insistă pentru un guvern ”pro-occodential”, fără tehnocrați.