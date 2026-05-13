Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, declarat de UNICEF ”Spital Prieten al Copilului”

178426 – 13052026 – Compartimentul de Neonatologie al Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov a obținut recunoașterea ”Spital Prieten al Copilului” din partea UNICEF.

Directorul medical. Dr. Tarig Massawi, spune că nu este orice titlu, ci ”o promisiune respectată zilnic față de fiecare mama și fiecare nou-născut” care trec pregul unității medicale.

Anual, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Ilfov se nasc aproximativ 1.000 de bebeluși, iar numărul pacienților care aleg să se trateze aici și, totodată, numărul gravidelor aflate în evidența acestei maternități crește permanent.

Doctorul Tarig Massawi este directorul medical al spitalului și conduce secția de ginecologie care are, ca întreaga unitate spitalicească, standarde riguroase de igienă și protocoale stricte pentru prevenirea infecțiilor, dar și secții, protocoale și servicii complete – de la screening auditiv și metabolic extins, până la investigații imagistice și monitorizare de înaltă performanță, Terapie Intensivă Neonatală sau Sistem Rooming-in.

Dr. Massawi: ”Misiunea spitalului este simplă, dar vitală: reducrerea riscurilor la naștere și oferirea unui start sănătos în viață”.