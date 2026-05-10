TechUp România: Ministerul Finanțelor lansează în dezbatere un proiect de finanțare în cercetarea și dezvoltarea de tehnologii avansate

Primul program de finanțare a cercetării avansate din România

178401 – 10052026 – Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de hotărâre pentru instituirea schemei de finanțare „TechUpRomânia”, pentru susținerea investițiilor în cercetare-dezvoltare pentru tehnologiile viitorului și continuate cu capacități de producție.

Obiectivul proiectului este de accelerare a modernizării economie și crearea de valoare adăugată ridicată la nivel național.

Programul va avea un buget anual de 759 de milioane de lei, pentru perioada 2026-2032 și face parte din Pachetul de relansare economică aprobat prin OUG nr.8/2026. Schema va accelera creșterea economică prin stimularea investițiilor cu valoare adăugată mare și va susține optimizarea balanței comerciale prin exporturi de tehnologie și consolidarea productivității muncii, prin crearea de locuri de muncă înalt calificate.

Este primul program care vizează cercetarea și dezvoltarea de soluții tehnologice avansate și finanțează întregul parcurs tehnologic, eliminând fragmentarea care exista anterior între fazele de cercetare și producție. Programul răspunde unei nevoi structurale identificate la nivel național: lipsa infrastructurilor intermediare între cercetarea de laborator și piață, care obligă în prezent companiile românești să externalizeze activități critice de cercetare și testare în afara țării sau lipsa mecanismelor de continuare cu producție.

„Acest program este un parteneriat pentru suveranitatea tehnologică a României. Nu finanțăm doar afaceri, ci susținem dezvoltarea de soluții care generează valoare adăugată mare și care pot redefini sectoare întregi la nivel global.

TechUp România reprezintă cea mai ambițioasă inițiativă națională de sprijinire a tehnologiilor cu impact sistemic ridicat”, a declarat Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.

Programul „TechUp România” prevede acordarea de finanțări pentru proiecte cu o valoare a investiției cuprinsă între 5 milioane și 50 milioane lei, structurate pe două componente:

Componenta I (Cercetare-Dezvoltare): Finanțare prin granturi de la bugetul de stat, cumulată cu o deducere fiscală de 200% pentru cheltuielile de C&D;

Componenta II (Producție): Granturi destinate investițiilor inițiale în capacități de producție, utilizând active corporale și necorporale.

Schema se adresează proiectelor de frontieră din următoarele domenii:

Digital: Calcul avansat, Inteligență Artificială, Microelectronică.

Life Science: Bio-Tehnologie, Agri-Tech, Sănătate de precizie.

Energie: Energie verde, Stocare, Tehnologii climatice.

Mobilitate & Spațiu: Sisteme autonome și tehnologii spațiale.

Industria 4.0: Materiale avansate și producție industrială modernă.

Bugetul total estimat al TechUp este de până la 5,3 miliarde lei, alocat etapizat în perioada 2026–2032, cu o alocare anuală de aproximativ 759 milioane lei.

Acest mecanism integrat de sprijin financiar și fiscal urmărește reducerea riscului de subfinanțare a proiectelor de inovare, prin compensarea deficiențelor de finanțare a a proiectelor disruptive, precum și prin încurajarea inovării autohtone și stimularea investițiilor în sectoare cu valoare adăugată mare.

Implementarea programului va contribui la:

creșterea productivității și a competitivității economiei românești;

dezvoltarea unui ecosistem național de inovare capabil să genereze proprietate intelectuală;

crearea de locuri de muncă înalt calificate și reducerea migrației specialiștilor;

îmbunătățirea balanței comerciale prin stimularea exporturilor de tehnologii și soluții avansate;

accelerarea digitalizării și a tranziției către o economie sustenabilă.

Proiectul este fundamentat pe legislația europeană privind ajutoarele de stat și este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană, oferind capacitatea de depunere a proiectelor imediat dupa publicarea Ghidurilor aferente.

Prin „TechUp România”, statul român își asumă un rol activ în susținerea inovării, securității tehnologice și dezvoltării durabile, transformând cheltuiala publică într-o investiție strategică pentru viitorul economiei naționale.