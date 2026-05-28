178547 – 28052026 – Poșta Română și Romfilatelia introduc în circulație în data de joi, 28 mai 2026 emisiunea de mărci poștale Tehnologia viitorului: Smart City, care are în componență o marcă poștală, o coliță filatelică și un plic „prima zi”.

Conceptul Smart City (Oraș Inteligent) definește un model modern de dezvoltare urbană, în care tehnologia, inovația și digitalizarea sunt utilizate pentru a îmbunătăți viața cetățenilor și pentru a crea comunități mai eficiente, mai sigure și mai sustenabile. Un oraș inteligent folosește soluții digitale integrate pentru a răspunde provocărilor urbane actuale, precum traficul aglomerat, poluarea, consumul ridicat de energie, gestionarea resurselor sau accesul rapid la servicii publice.

Prin implementarea tehnologiilor Smart City, administrațiile locale pot optimiza funcționarea infrastructurii urbane și pot oferi servicii mai rapide și mai eficiente pentru cetățeni. Printre cele mai importante domenii vizate se numără mobilitatea urbană inteligentă, iluminatul public eficient energetic, monitorizarea traficului, managementul parcărilor, digitalizarea serviciilor administrative, securitatea urbană, protecția mediului și utilizarea responsabilă a resurselor.

În prezent, tot mai multe orașe investesc în soluții inteligente pentru a răspunde provocărilor generate de urbanizare și schimbările climatice. Conceptul Smart City nu înseamnă doar tehnologie, ci și crearea unui oraș orientat către oameni, în care calitatea vieții, sustenabilitatea și dezvoltarea durabilă reprezintă priorități esențiale.

Emisiunea ilustrează conceptul unui oraș inteligent al viitorului, în care tehnologia, mobilitatea modernă și sustenabilitatea se îmbină armonios într-un peisaj urban futurist.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 16 Lei se evidențiază o infrastructură urbană avansată, dominată de pasaje suspendate și mijloace de transport de mare viteză. În fundal apar clădiri moderne, turbine eoliene și elemente futuriste, precum vehicule zburătoare și baloane aeriene, sugerând evoluția tehnologică și orientarea către un mediu urban ecologic și eficient energetic. Compoziția transmite ideea unui oraș conectat, inteligent și sustenabil, în care tehnologia contribuie la îmbunătățirea calității vieții și la dezvoltarea unei mobilități rapide și nepoluante.

Colița dantelată, având timbrul cu valoarea nominală de 32 Lei, transmite ideea unui oraș modern, conectat tehnologic și orientat spre sustenabilitate și inovație urbană.

Plicul „Prima Zi”, completează viziunea asupra orașului viitorului prin integrarea unor simboluri arhitecturale clasice într-un peisaj modernizat tehnologic. Podul monumental, clădirile istorice și infrastructura urbană sunt reinterpretate într-o manieră futuristă, alături de turbine eoliene, trenuri moderne și obiecte zburătoare, sugerând echilibrul dintre patrimoniu și inovație. Cromatica delicată și liniile grafice fine oferă întregii compoziții un aspect elegant și conceptual, specific unei reprezentări artistice dedicate tehnologiilor urbane inteligente.