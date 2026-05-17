Timişoara, desemnată “Destinaţia Anului 2026” în România

178451 – 17052026 – Timișoara este Destinația Anului 2026. Anul acesta, peste 4 sute de mii de oameni au putut vota, iar decizia s-a luat şi cu ajutorul unui juriu. Printre cele mai iubite locații s-au aflat și Piața Sfatului din Brașov, Piața Mare din Sibiu ori Salina Turda. Litoralul a luat premiul întâi pentru Cazino la categoria Landmarks, iar Techirghiol pentru cea mai bună stațiune balneară.

Timișoara a câștigat atât marele premiu, ”Destinația Anului în 2026”, cât și locul întâi la categoria ”Orașe care inspiră”.

”Sunt premii care validează munca orașului din ultimii ani. Anul Capitalei Culturale Europene a fost startul unei creșteri constante a vizibilității și interesului pentru Timișoara, atât pentru români, cât și pentru străini. Profilul celor sosiți în oraș s-a schimbat: ponderea celor veniți pentru afaceri e mai mică decât cea a vizitatorilor în timpul lor liber, după 15-20 de ani de turism preponderent de business. Datele oficiale arată că, în 2025, turismul din Timișoara a continuat să crească, în contrast cu tendințele naționale: media lunară a sosirilor a crescut cu 5% față de 2024, în timp ce, la nivel național, s-a înregistrat o scădere de 2%. Anul acesta, creșterea se menține”, a scris Destinația Anului în 2026, primarul Timișoarei, într-o postare pe Facebook.