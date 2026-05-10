TPBI, recunoscută la nivel european pentru inovație în transportul public: aplicația Mo-Bi Maps devine exemplu de bună practică

178402 – 10052026 – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov — TPBI continuă să dezvolte soluții digitale proprii pentru îmbunătățirea transportului public din regiunea București–Ilfov. Un astfel de exemplu este Mo-Bi Maps, harta interactivă de mobilitate realizată intern de TPBI, cu resurse proprii și cu tehnologii deschise.

Aplicația Mo-Bi Maps a fost publicată pe platforma Interreg Europe ca exemplu de bună practică în utilizarea datelor deschise și a instrumentelor digitale pentru mobilitate urbană la nivelul Uniunii Europene: https://www.interregeurope.eu/good-practices/mobi-maps-interactive-real-time-mobility-map-for-bucharest-ilfov-region

Această recunoaștere europeană confirmă faptul că TPBI dezvoltă și implementează soluții moderne de mobilitate urbană, bazate pe digitalizare, date deschise și tehnologii inovatoare, contribuind direct la creșterea atractivității transportului public în regiunea București–Ilfov.

Mo-Bi Maps le permite utilizatorilor să vadă pe hartă poziția în timp real a autobuzelor, tramvaielor și troleibuzelor din regiunea București–Ilfov, să urmărească rute, să consulte informații despre vehicule și să vizualizeze informații suplimentare, inclusiv date despre trafic. Astfel, călătorii pot înțelege mai ușor cum circulă mijloacele de transport și își pot planifica mai bine deplasările zilnice.

Platforma este construită pe baza principiilor de date deschise, ceea ce înseamnă că informațiile despre transportul public sunt puse la dispoziție într-un mod transparent și pot fi folosite gratuit pentru dezvoltarea de soluții utile comunității. În același timp, codul sursă al aplicației este disponibil public, astfel încât modul în care platforma este construită poate fi consultat, verificat și reutilizat.

Prin Mo-Bi Maps, TPBI demonstrează că digitalizarea transportului public nu depinde exclusiv de soluții externe, astfel încât, cu resurse interne, date și tehnologii deschise, instituția pune la dispoziția cetățenilor un instrument practic, transparent și ușor de folosit, dedicat unei mobilități urbane mai eficiente.

Vă invităm să utilizați aplicația Mo-Bi Maps, disponibilă la https://maps.mo-bi.ro/, pentru a urmări în timp real transportul public din regiunea București–Ilfov și pentru a vă planifica mai eficient deplasările. Pentru cei interesați de datele din spatele aplicației, documentația și platforma de date deschise sunt disponibile pe https://mo-bi.ro/.